TWICE子瑜爸沒做這件事 5萬人面前被娜璉點名

TWICE子瑜終於帶著團員們到台灣演出。（圖／讀者提供）

TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN KAOHSIUNG 今（23 日）迎來最後一天，TWICE 一開場就載歌載舞，氣氛瞬間嗨翻會場。不過台下 ONCE（粉絲名）卻乖乖坐著，連子瑜爸爸都被發現沒站起來一起High，在五萬名粉絲面前被成員們「點名」。

TWICE 演唱近一小時、帶來多達 10 首歌曲後，子瑜問粉絲：「我覺得很開心你們開心嗎？這次我們也準備很多好看的舞台，後面也剩很多（歌），請你們繼續跟我們玩下去。」志效也誇讚粉絲今天比昨天更熱情：「但我還是覺得以五萬人的 ONCE 聲音還是太小了！」

子瑜接著也虧台下觀眾：「高雄的粉絲我知道你們都很激動，不要再害羞囉！」粉絲立刻以熱情吶喊回應，並紛紛站起來投入演唱會。定延更點名二、三樓的粉絲一起站起來High，沒想到眼尖的娜璉竟發現子瑜爸爸仍坐著看，當場公開點名子瑜爸。鏡頭也隨即帶到「親友區」，TWICE 的家長也熱情揮手回應，成員們則叮嚀全場粉絲不能坐下：「下面都是很High的歌。」

TWICE成員的家長到場力挺女兒。（圖／讀者提供）

