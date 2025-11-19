TWICE子瑜要回高雄開唱！黃捷喊「本週我挺藍」大秀細腰熱舞

娛樂中心／倪譽瑋報導

為迎接TWICE到來，黃捷（右）與舞蹈老師阿咪（左）跳舞應援。（圖／翻攝自黃捷臉書）

韓國人氣女團TWICE出道10年，如今世界巡迴演唱會要來到高雄了！本次還有一大亮點：台灣成員周子瑜「回家鄉」開唱，為了迎接子瑜回家，民進黨立委黃捷今（19）日晚間親自跳舞應援。有網友發現，黃捷穿著藍色上衣，笑稱這大概是唯一的一件藍色，黃捷本人對此回應「對，本週我挺藍！TWICE藍！」

TWICE的世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》將於本週末（22日、23日）在高雄國家體育場（世運主場館）登場，這不僅是TWICE出道十年來首次在台灣舉辦「完整團體演唱會」，意義非凡。高雄市長陳其邁宣布了官方限定活動，包括快閃店、巡迴視覺藍燈光秀等，邀請大家「一起瘋狂慶祝TWICE到來！」

廣告 廣告

兩人一同跳TWICE的世界巡演主打歌，動作十分有力。（圖／翻攝自黃捷臉書）

除了陳其邁，黃捷也一同慶祝TWICE到來，今日晚間她PO出影片，找舞蹈老師阿咪（Ami）教自己跳這次世巡主打歌，還買了藍色上衣，她露出細腰與阿咪老師一起熱舞，動作十分有力。黃捷在貼文中坦言，「雖然動作不是很跟得上，但還是努力為TWICE強力應援」。

影片底下，許多人直呼「超甜美黃捷女神」、「可以要簽名嗎？」「跳的真棒」、「妳好強喔喔」、「真的好愛，好愛。」此外，也有人開玩笑地表示，「這應該是小捷唯一的『藍色』上衣」，意外釣出黃捷本人回應「對，特別買的，本週我挺藍！TWICE藍！」

更多三立新聞網報導

幕僚爆高市早苗認「說過頭了」 自責：未確認就讓她講

北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場

中國博主製「扒光日本命脈地圖」嗨喊：一擊必癱

20多歲新人工作態度不佳！人資一看：他繼承了8500萬

