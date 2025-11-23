TWICE子瑜講內心話落淚 團員心疼：講一小時也可以

TWICE子瑜在高空說出內心話。（圖／讀者提供）

TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN KAOHSIUNG 今（23 日）迎來最終場，子瑜延續首場的感動，再次準備了一封信想對粉絲表達心意。成員們主動 cue 工作人員將他升高、並放上背景音樂；團員更暖心喊道，給子瑜講一小時也可以，而 MOMO則全程拿著手機錄影紀錄，娜璉更親了子瑜一下，展現滿滿的好感情。

子瑜感性表示對於高雄的最後一場演出相當不捨，甚至忍不住落淚，並說：「從到韓國當練習生開始，我內心始終矛盾，時而充滿熱情美好，也因對自己失望而挫折，原本只是單純喜歡唱歌跳舞的我，沒有想到今天會成為生命這麼重要的一部分，渴望站在舞台上，某刻開始在心中慢慢許下願望，小小希望火苗在心裡點燃。」她也坦言知道這條路會很辛苦，但沒想到除了辛苦還需要這麼多堅持。

每當子瑜想要放棄時，總有個聲音會在她耳邊說「再堅持一下吧」，而她也不想有遺憾及後悔，所以才走到了今天，「雖然有時還是會沒有達到自己的期望而挫折難過，或長期離開家鄉打拚也常常想念家，曾經那道火苗小到讓我懷疑自己是否屬於這裡，但我沒有退縮，因為我真的想要也渴望，我知道那道火苗沒有熄滅，我會讓那道光芒從心裡被點燃，照亮自己也照亮那些同樣值得被看見的希望。」

最後子瑜感謝高雄為TWICE做的一切，也感謝一路支持她的粉絲，最重要的是情同姐妹的團員們，特別謝謝團員給她說內心話的時間，團員們也貼心地說「妳想要講多久都給妳時間」、「講一小時也可以」、「妳還可以跳〈Run Away〉喔」，子瑜也真的跳了一小段〈Run Away〉，讓姐姐們笑說：「子瑜就是說什麼她都會做欸！」

