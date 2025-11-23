TWICE子瑜一句話嗨翻高雄 醫憶她「遭舉報台獨、公開處刑」喊這句
記者李鴻典／台北報導
韓國女團TWICE昨（22）日晚起連續2天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會，台灣成員子瑜以中文跟台語說：「終於帶著成員們一起來高雄了」讓全場粉絲ONCE暴動尖叫。TWICE旋風席捲全台，有醫師分享「周子瑜遭舉報台獨事件」，他說，從來都沒有什麼政治歸政治，音樂歸音樂這種事。
回顧這起事件，是周子瑜於2015年底在韓國綜藝節目中手拿中華民國國旗揮舞，結果遭舔共藝人黃安舉報「台獨」，之後演變成中國網友抵制周子瑜，導致周子瑜手機廣告代言遭撤銷，TWICE在中國的預定演出被取消；經紀公司JYP娛樂遭到中國抵制。2016年1月15日，JYP娛樂安排周子瑜錄製影片公開道歉，並聲明自己是中國人。由於道歉影片發布於2016年總統大選的前一日，因此而對選情產生了一定的影響。
醫師Carro Tsai在臉書轉發一篇threads上的貼文，該貼文寫道，「較年輕的世代可能不知道，但周子瑜可以說是壓垮當年馬英九政權的最後一根稻草、也是最後一個受害者；當年那個被公開處刑般的影像放出來，讓許多台灣人至今難忘。接著隔天，總統大選投票日，國民黨失去政權至今。雖說我沒追韓團，但她能夠回來，真的是太好了，台灣人，珍惜我們現在所擁有的一切。珍惜民主自由的滋味，因為，沒有任何果實，會是憑空從天上落下來」
Carro Tsai則說，如果你是ONCE，但你卻不知道TWICE這段黑歷史，那你應該好好的去了解一下，你也有義務去認真了解一下。
Carro Tsai強調，從來都沒有什麼政治歸政治，音樂歸音樂這種事，周子瑜當年被硬生生曬在全世界的目光下，公開處刑般的影像至今想到仍令人怒火中燒，就是最好的證明。政治即生活，生活即政治。
