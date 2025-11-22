TWICE官方商品不夠賣 半天８成完銷 疑攤販賣盜版惹議
韓團TWICE在高雄的演唱會場館外熱鬧非凡，吸引大批粉絲提前到場搶購官方應援商品，導致多數熱門商品在中午過後即宣告售罄。但是場外同時出現疑似販售盜版商品的流動攤販，引發粉絲關注。警方接獲通報後到場取締，因難以辨別真假，僅能以流動攤販違規開罰並驅離。
演唱會當天，警方在TWICE高雄演唱會現場發現流動攤販可能涉嫌販售盜版商品。執法人員當場開出5張罰單以及20件勸導單，並立即驅離攤商。由於沒有官方檢舉且真假難辨，警方只能以流動攤販違規處理。然而，這些攤販被趕走後又轉移到其他位置繼續營業。
場外攤販販售的商品種類繁多，包括手燈、提袋和各式衣服。當被詢問商品來源時，攤販含糊表示是從韓國進貨的正版商品。儘管如此，許多粉絲仍對這些商品的真實性表示懷疑，有粉絲提醒大家要自行分辨真偽，並認為「大部分可能都是盜版的居多」。
相較之下，官方商品銷售情況十分火爆。一開賣就出現搶購潮，有粉絲透露自己前一晚7點就到場排隊，總共花費5萬多元購買周邊商品。另一位粉絲則表示花了1萬7千元購買衣服和帽子。到中午過後，熱門商品如衣服、提袋及帽子等已有八成以上售罄。
現場氣氛熱烈，粉絲們以各種方式表達對偶像的支持。有人分發應援小卡片，有人編織TWICE專屬的藍色緞帶。場內的餐飲攤商也生意興隆，賣冰飲的冰箱塞滿商品，炒麵攤的鐵板火力全開，章魚丸子攤也忙個不停。一些餐飲店家甚至在中午過後就已售罄，顯示粉絲們熱情參與的程度，使得整個會場從早到晚都熱鬧非凡。
