TWICE官方高清照出爐！娜璉這一舉動超震撼
南韓超人氣天團「TWICE」週末連兩天在高雄世運主場館開唱，昨日（11/22）演出完美落幕後，主辦單位也火速公開現場高清照，TWICE成員娜璉也在演出後立刻發布IG限動，向粉絲表達感謝，其中不但以繁體中文發布內容，甚至「的」、「得」也區分的相當清楚，讓粉絲紛紛笑稱，是不是有請來自台灣的團員周子瑜協助發文。
TWICE本週末在高雄世運主場館舉辦出道十周年世界巡迴演唱會《TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》，同時也是團員周子瑜出道十年以來，首度返台開唱，不但破天荒斥重資打造360度全方位舞台，所有成員也火力全開，一登場就以此次世界巡迴主題曲〈THIS IS FOR〉揭開帷幕，隨後⼗週年單曲〈ME+YOU〉到各團員個⼈舞台，再到歷年代表作〈Strategy〉、〈What Is Love?〉、〈FANCY〉，帶來30多首歌曲、超過2小時封神演出，完美展現TWICE無可挑剔的舞台魅力。
演出過程中，TWICE成員們也紛紛以中文向粉絲致意，出道十年總算返台表演的周子瑜，更興奮表示「我終於帶成員來高雄了，很開心跟成員們來到高雄，相信大家也期待已久，我也期待非常久，一起享受這晚好嗎！」更讓不少等待多年的粉絲感動落淚。
而個人舞台環節更讓現場粉絲情緒再度升溫，團員們紛紛秀出風格鮮明的個人之作，各具魅力的演出展現團員們不同面貌的舞台魅力和音樂才華。隨後全員再度合體獻上〈FANCY〉、〈What Is Love?〉、〈YES or YES〉、〈Dance The Night Away〉等破億收聽⾦曲，持續掀起全場合唱。
演出尾聲，〈Feel Special〉、〈ONE SPARK〉將現場歌迷情緒推至最高峰，加上璀璨的高空煙火綻放，和現場燈光、LED與應援燈海交織成一幅震撼畫面。安可曲環節，除了十周年新作〈ME+YOU〉、〈Magical〉，TWICE更獻上特別為高雄歌迷準備的中文曲〈日不落〉，掀起最終高潮，30多首歌曲、超過2個小時的精彩演出誠意滿滿、驚喜連連，完美展現出TWICE作為國際級天團無可挑剔的舞台魅力。
當日演出結束後，隊內大姊娜璉更以繁體中文發布限動向歌迷致謝，表示「高雄的ONCE們今天很謝謝你們，明天也要一起玩得開心喔」，特別的是娜璉的中文文法「的」、「得」區分清楚，並未出現混用情形，讓不少粉絲笑稱「果然有子瑜就不一樣」、「是不是子瑜幫忙打」。
