TWICE官方IG曬高雄場美照文案太暖！娜璉發文藏玄機

台灣女孩周子瑜等了10年，今年終於和TWICE成員到台灣開唱，本周末在高雄世運主場館一連舉行兩場「THIS IS FOR」演唱會，昨(22日)第一場結束，TWICE官方IG、FB不僅放出高清合影，更寫下「Felt special performing in TZUYU’s home tonight（今晚在子瑜的家鄉表演更感覺是場特別的演出）」，引來網友留言：「歡迎回家」、「台灣愛妳」。

彩瑛因病告假，昨子瑜化身為其他7位成員的御用翻譯，紛紛教成員們用台語、中文自我介紹，Sana一開始表情嚴肅，後來才自曝是邊跳舞時邊默念剛剛子瑜教的「大家好，我是你們的Sana」，怕忘記怎麼念非常緊張；娜璉最後結束時也特別問子瑜「回家小心」的中文怎麼說，可見對粉絲的用心。

而TWICE在台上也表示，看到高雄ONCE（TWICE粉絲名稱）的熱情，讓她們覺得好可惜怎麼現在才來，娜璉則在演唱會結束時曬美照，用繁體字說：「高雄的ONCE們今天很謝謝你們，明天也要一起玩得開心喔」、「明天見喔」，「的」、「得」兩字用法全對，讓粉猜測是否是子瑜幫忙。

而昨林柏宏參加金馬獎，打趣笑說非常想去看TWICE演唱會，主持人陶晶瑩則透露帶女兒荳荳到現場朝聖，大師兄林智勝的女兒林禹融也在IG分享跟朋友到高雄追TWICE的影片，兩人還在現場小秀舞技，粉絲留言說：「欸太美了吧，看你跳舞是一大享受」。

