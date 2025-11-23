TWICE宣布台北大巨蛋加場 開賣日、票價一次看

TWICE明年三月台北大巨蛋演唱會將加場。（圖／翻攝自Live Nation Taiwan 理想國臉書）





南韓人氣女團TWICE 23日晚間在高雄舉行《THIS IS FOR》演唱會，原本已因台灣成員子瑜回到家鄉演唱而情緒滿載，未料在安可曲結束後，透過大螢幕宣布明年三月在台北大巨蛋的演唱會將加場，令許多ONCE（粉絲名）相當興奮。

南韓人氣女團TWICE今（23）日晚間在高雄舉行演唱會。（圖／讀者提供）

子瑜在演出接近尾聲時念出一封親筆信，她在開口前深吸一口氣，笑說昨天（22日）沒有哭、今天（23日）也不會哭，但才開始讀信沒多久便忍不住哽咽，甚至哭腔嫌棄背景音樂太煽情，半開玩笑地抱怨：「能不能把音樂關掉！」成員們特別安排她站上升降舞台，讓她在高度上盡情訴說從練習生到今天的心情。

當子瑜念完信後，升降台緩緩降下，其他成員立刻上前抱住她、摸頭、拍拍，心疼她為了家鄉場承受的壓力。雖然成員彩瑛因健康因素缺席本次演出，但每當螢幕上出現彩瑛的畫面，仍引來粉絲大聲尖叫，應援力絲毫不減。子瑜在謝幕時也主動帶來她的近況，透露彩瑛因缺席而自責，但兩人已約好「要盡快好起來，台北場一定要來」，讓粉絲瞬間再次爆哭。

高雄場本就因子瑜回鄉而感性氛圍高漲，現場情緒更在加場消息公布後達到最高點。（圖／讀者提供）

演唱會最後安可曲結束後，大螢幕上突然官宣明年大巨蛋演唱會將加場，令粉絲驚喜不已，隨後主辦方Live Nation Taiwan也同步宣布TWICE《THIS IS FOR》世界巡迴將於2026年3月21、22日在台北大巨蛋舉行，票價為新台幣1800元至6800元不等，另有8800元VIP票，包含演前Soundcheck、VIP 掛繩和吊牌一組、VIP限定小禮一個、VIP限定明信片組。

TWICE明年三月台北大巨蛋演唱會加場，票價開賣日出爐。（圖／翻攝自Live Nation Taiwan 理想國臉書）

這將是TWICE出道十年來首次在台北開唱，也是初次踏上大巨蛋舞台，象徵她們從南到北完成台灣粉絲多年期待的巡演。高雄場本就因子瑜回鄉而感性氛圍高漲，現場情緒更在「攻蛋」消息公布後達到最高點。

據悉，售票將於2025年12月2日起陸續展開會員預購及三星合作席位，並於12月4日全面開賣。演出採實名制入場，觀眾需持票搭配附照片證件核對身份。主辦單位也提醒部分座位視線可能受阻，購票前應先行確認。



