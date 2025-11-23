中央社

TWICE宣布2026年台北加場演出 (圖)

韓國女團TWICE 23日晚間在高雄國家體育場舉辦THIS IS FOR演唱會，除演唱中文歌「日不落」，也宣布2026年台北大巨蛋加場演出。（Live Nation Taiwan提供）

中央社記者王心妤傳真 114年11月23日

