TWICE彩瑛再請病假！雪梨、墨爾本站都缺席 台粉集氣：高雄場全員到齊

TWICE昨從仁川機場搭機飛往雪梨，將連2週在澳洲演出。翻攝YT@STARPLUS

TWICE成員彩瑛再度缺席巡演演出，且一次請了2週的假，包含明後兩天（11/1、11/2）在雪梨、下週六日（11/8、11/9）在墨爾本的演唱會都無法參與，讓JYP娛樂發聲明表示，「此決定是以藝人健康」為優先考量，盼粉絲能夠理解。

彩瑛連3週請病假！粉絲超憂心

彩瑛繼上週缺席吉隆坡演出，這次再請2週病假，雪梨及墨爾本場都遺憾無法參與。翻攝IG@chaeyo.0

TWICE這次前往澳洲開唱，再度面臨8缺1，昨其他8名成員娜璉、志效、定延、Momo、Sana、Mina、多賢及子瑜，已從仁川機場搭機飛往雪梨做準備，Sana也因為感冒，全身包緊緊現身，由於彩瑛無法出席，JYP娛樂已發出成員缺席公告。

JYP發布彩瑛缺席的公告。翻攝X@JYPETWICE

JYP娛樂在聲明中表示，「經過充分討論與審慎考量後，我們決定讓彩瑛不參加本次演出，以優先確保她的身體康復與整體健康。我們懇請粉絲們能夠理解，此決定是基於『藝人健康為最優先』的原則而做出。」

並表示，「對於一直期待這兩場演出的粉絲們，我們誠摯地致上歉意，也理解大家可能因此感到失望。我們深深感謝各位一直以來的溫暖支持與不變的愛。彩瑛將專注於充分休養與恢復，我們也會盡最大努力，確保她能以健康的狀態再次與粉絲相見。」

Sana也病了！粉絲盼TWICE健康來高雄

戴著口罩的Sana也感冒了。翻攝OSEN

由於澳洲兩週的巡演結束後，就是11月22日、23日在高雄世運主場館的演唱會，讓台灣ONCE（粉絲名）不禁開始集氣，希望彩瑛趕快養好身體，也盼望TWICE不要再有人掛病號，9人都要健健康康地全員來台，一起陪著台灣成員子瑜，解鎖在台灣的第一場演唱會。

TWICE昨天再度只有8位成員飛出國跑巡演。翻攝YT@Newsen



