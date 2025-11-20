TWICE彩瑛確定缺席來台 「罹患1病症」暫停活動到年底

南韓女團TWICE成員彩瑛因健康問題今年年底的活動都將暫停。（圖／翻攝自彩瑛 IG）





南韓女團TWICE將於11月22、23日首度來台開唱，ONCE（粉絲名）期待10年終於等到，卻沒想到昨（20日）經紀公司JYPE發布公告，證實此次彩瑛因健康問題將缺席。

JYP娛樂發出聲明，表示彩瑛被診斷出患有迷走神經性暈厥（vasovagal syncope），特定觸發因素將導致心跳減慢、血壓下降而暈倒的狀況，經過醫療諮詢後，建議需要充分休養。

基於進一步檢查與多方討論，如今決定彩瑛在今年年底前僅有限度參與部分行程，大多時候將暫時停止活動，如今高雄、香港和曼谷的巡演場次確定不會出席。

雖然彩瑛也非常遺憾，但公司和醫院還是希望藉由休養讓其恢復健康，本人對自己的身體狀況也感到失落，並對期待的ONCE表達歉意。

事實上，泫雅也患有迷走神經性暈厥，日前在澳門的Water Bomb音樂節表演時候，直接暈倒在舞台也嚇到粉絲，泫雅隨後也透過社群向大眾道歉並表達會努力鍛鍊體力，希望身體狀況可以穩定不讓大家擔心。



