TWICE彩瑛身體出狀況！暫停活動到年底 「確定缺席高雄演唱會」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

南韓女團TWICE即將在本周末首度來台開唱，登上高雄世運主場館一連兩天舉行演唱會，而在昨（20）日晚間TWICE所屬的經紀公司JYP娛樂，突然發出聲明，提到成員彩瑛的健康出狀況，需要靜養，所以到年底的活動都暫停，因此確定缺席高雄的演唱會。

彩瑛身體出狀況，演藝活動暫停到年底。（圖／翻攝彩瑛IG）

聲明中提到，彩瑛經過醫生診斷後發現，罹患了（vasovagal syncope），這是一種因特定觸發因素造成心跳變慢、血壓下降，進而導致暈厥的狀況。醫生建議彩瑛休養一段時間，公司考量藝人的身體狀況，宣布彩瑛今年年底前的活動全都暫停，希望她能恢復健康。

聲明中也證實，彩瑛無法缺席接下來在高雄、香港、曼谷的巡迴演唱會，還提到彩瑛的心情非常沮喪，對於身體狀況感到失望，並向粉絲鄭重致歉。

JYP發出聲明提到彩瑛因身體問題，將暫停活動至年底。（圖／翻攝X）

