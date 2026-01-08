TWICE彩瑛驚喜現身機場！暫停活動後「歸隊飛美國」 大巨蛋確定9人合體

記者王培驊／綜合報導

TWICE去年來高雄演出時九缺一。（圖／Live Nation提供）

南韓人氣女團 TWICE 正式啟動第六次世界巡演《THIS IS FOR》，行程橫跨北美、歐洲與亞洲，規模創下出道以來新高。就在北美巡演即將開跑之際，「彩瑛現身仁川機場」隨隊飛往加拿大的畫面在社群平台流傳，瞬間點燃粉絲期待，也讓外界重新關注她的健康近況。

近日 TWICE 搭機前往溫哥華，準備以加拿大作為北美巡演的首站，有眼尖粉絲發現，先前因健康因素暫停活動的成員彩瑛，也出現在同行名單中。相關照片與影片曝光後迅速在網路瘋傳，不少 ONCE（官方粉絲名）驚喜直呼「真的看到她了」，也紛紛猜測她的身體狀況是否已有明顯好轉。

彩瑛出現在北美同行名單內。（圖／翻攝自IG）

事實上，彩瑛日前被診斷出「迷走神經性昏厥」，經專業醫療團隊評估後，所屬公司 JYP 娛樂宣布她需要更長時間休養，因此暫停多項活動，也缺席了高雄、香港、曼谷等地的巡演舞台。公司當時強調，彩瑛將以治療與恢復為優先，年底前僅會視身體狀況最低限度參與行程，甚至可能缺席部分公開活動。

Twice將再度來台開唱。（圖／翻攝自IG）

如今她隨團現身加拿大，被視為一個重要訊號。雖然官方尚未鬆口是否會登台演出，但粉絲普遍認為，至少代表她的狀態正朝正向發展。也有不少人理性表示，是否上台仍需依醫師評估為準，「只要能看到她慢慢回來，就已經很滿足」。

彩瑛先前缺席高雄場時，成為不少台灣粉絲心中的遺憾。當時子瑜也曾在演唱會上代為轉述彩瑛的心情，透露她因無法站上舞台感到相當自責，並多次向粉絲表達歉意，希望大家能理解她以健康為重的選擇。子瑜更親口向粉絲保證，彩瑛一定會在台北場回到大家身邊，讓現場 ONCE 又心疼又期待。

TWICE 此次世界巡演從2026年1月9日溫哥華起跑，接連造訪西雅圖、洛杉磯、達拉斯、華盛頓、費城、亞特蘭大、蒙特婁、哈密爾頓等北美城市，3月更將回到台北，隨後一路唱進歐洲多座大城，包括巴黎、柏林、阿姆斯特丹與倫敦。全巡演共計新增28座城市、56場演出，創下團體歷來最大規模紀錄。

彩瑛此次在加拿大被目擊，無疑為巡演投下一顆希望震撼彈。對粉絲而言，是否站上舞台固然重要，但更在意的是她能否健康、安心地回歸。隨著 TWICE 北美首站即將登場，9人是否能在加拿大合體亮相，也成為全球 ONCE 關注的最大焦點。

