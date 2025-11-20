TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」 罹患迷走神經性暈厥！停工到年底

TWICE出道10年首度來台開唱，彩瑛確定缺席。彩瑛IG/TWICE IG



韓國女子天團「TWICE」出道10年首度訪台，22、23日在高雄國家體育場（世運主場館）開唱。經紀公司「JYP娛樂」無預警發布公告，彩瑛罹患「血管迷走神經性暈厥」（vasovagal syncope），確定缺席高雄場，年底前都將停工靜養，以恢復健康為目標。代表高雄場將以8人形式登場，讓不少ONCE惋惜不已。

TWICE出道10年首度來台開唱，彩瑛確定缺席。彩瑛IG

聲明中指出，彩瑛近日經醫師診斷後發現，罹患「血管迷走神經性暈厥」，醫療團隊建議她休息一段時間，考量藝人的身體狀況，彩瑛今年年底前的活動將全部暫停，希望能藉由這段時間的休養，讓她能恢復健康。

廣告 廣告

彩瑛也將無法參與預定於高雄、香港、曼谷舉行的世界巡迴演出，彩瑛感到非常遺憾，並透過公司再次向所有粉絲表達歉意。

TWICE出道10年首度來台開唱，彩瑛確定缺席。TWICE IG

事實上，彩瑛從10月25日吉隆坡場次開始請病假，11月初澳洲雪梨、墨爾本也沒參加，共缺席5場。「血管迷走神經性暈厥」是一種因情緒壓力、疼痛、久站等特定誘因，導致心跳減慢、血壓下降，進而暈倒的狀況。

「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。

迎接韓國女團TWICE，高雄18日起知名地標換上藍燈應援；大港橋打上字幕。讀者提供

TWICE出道10年首度來台開唱，彩瑛確定缺席。TWICE IG

更多太報報導

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人