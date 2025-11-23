TWICE志效現身高雄輕軌！演唱會隔天起床晨跑超自律 網：輕軌乘客賺到

志效在IG發布高雄輕軌旁慢跑的照片，並寫下「今天的演出也已經準備好加油了」，讓粉絲相當感動。翻攝自IG@_zyozyo



韓國超人氣女子天團TWICE週末在高雄世運主場館舉辦出道十年世界巡迴演唱會，連續兩日高強度演出，相當考驗體力。不過今日（11/23）一大早不少粉絲還在睡覺時，隊長志效卻已爬起來在輕軌旁慢跑，讓網友直言「我要瘋掉了，志效給我在運動，真的是不放過任何自律的機會，真的好不可思議他們在高雄」。

TWICE成軍十年首度來台開唱，昨日（11/22）晚間首場演唱會順利落幕，沒想到隔天一大早許多粉絲還在睡覺時，志效就已在IG限動分享跑步影片，並用繁體中文寫下「今天的演出也已經準備好了加油」，影片中可看到志效身穿黑色運動服、頭戴白色帽子在高雄輕軌旁跑步，跑到一半還不忘回頭對著鏡頭揮手，接著又轉身繼續跑。

不少粉絲看到志效跑步的影片，紛紛直呼「太猛了，昨天演唱會嗨成這樣今天還去跑步」、「坐輕軌的人可以看她在旁邊跑真幸運」、「志效演唱會巡一巡大概把全世界都跑一遍了」，還有網友建議志效可以到駁二特區晨跑，風景比較美。

TWICE成員志效22日首日演唱會結束後，隔天一早仍出門慢跑，讓不少粉絲直呼「太自律了」。翻攝自IG@_zyozyo

事實上隊長志效早期常被說「肉肉的」，也常因身材關係受到不少批評，但近年來搖身一變成了超級辣妹，也變成眾多粉絲想效仿的對象，除了飲食控管外，靠的就是嚴格的自律，透過積極運動維持好身材。

