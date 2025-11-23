TWICE志效現身高雄輕軌 網驚呆

TWICE隊長志效一早在高雄輕軌旁慢跑，她於IG限動分享影片。 （圖翻攝自IG@_zyozyo）

韓國女團TWICE一連兩天在高雄世運主場館開唱，而這也是台灣成員周子瑜出道10年以來首度回台開演唱會。不過昨（23）日一大早不少粉絲還在睡覺時，隊長志效卻已爬起來在輕軌旁慢跑，讓網友直言「我要瘋掉了，志效給我在運動，真的是不放過任何自律的機會」。

韓國女團TWICE於22日晚間在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會，吸引粉絲朝聖。（Live Nation Taiwan提供／中央社）

22日首場，子瑜一開場便以台語打招呼：「大家好，我是子瑜！」直呼，「我終於帶我的成員們一起回來高雄了！」全場演唱會TWICE不只帶來多個精彩舞台，更為了高雄場演唱會演唱蔡依林〈日不落〉，讓粉絲十分驚喜。在演唱會將結束時，周子瑜拿出手寫信，害羞地問大家：「我就是準備了一些話，唸給你們聽可以嗎？」全場粉絲也回應：「可以！」

子瑜表示，自練習生時期到出道的這10幾年來，內心有許多矛盾的情緒，「有希望、有挫折、有孤單、有渴望，也有相信。」她坦言，這一路上有萌生多次放棄的念頭，雖然最終她都選擇相信自己堅持下去，但看似一切順利時，心中總會感到空虛與無助，且常有想家的時候，「曾經那道火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這裡，但我沒有離開，不是因為乖或聽話 ，而是因為我真的想要也渴望。」最後她也不忘感謝每位支持自己的粉絲，還有高雄為她們做的一切，「非常謝謝你們，愛你們。」台下粉絲聽了忍不住落淚。

首場演唱會順利落幕，沒想到隔天一大早，志效就已在IG限動分享跑步影片，並用繁體中文寫下「今天的演出也已經準備好了加油」，影片中可看到志效身穿黑色運動服、頭戴白色帽子在高雄輕軌旁跑步，跑到一半還不忘回頭對著鏡頭揮手，接著又轉身繼續跑。不少粉絲看到志效跑步的影片，紛紛直呼「太猛了，昨天演唱會嗨成這樣今天還去跑步」。