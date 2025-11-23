TWICE志效超自律！「現蹤輕軌慢跑」 繁中喊話：準備好了

韓國女團TWICE隊長志效在高雄慢跑。（圖／翻攝自志效 IG）





韓國女團TWICE出道10年首度來台開唱，昨（22日）在高雄世運主場館完成第一天演唱會，迎接第二場演出前，隊長志效先去鍛鍊體力，曬出了自己在輕軌旁慢跑的身影。

志效剛出道時因圓潤的體型而備受批評，不過對於外界的評價，志效靠著健康的方式進行管理，除了吃健康飲食管理，更多的是運動，經常可以看見她出沒在健身房。

韓國女團TWICE隊長志效在高雄慢跑。（圖／翻攝自志效 IG）

韓國女團TWICE隊長志效在高雄慢跑。（圖／翻攝自志效 IG）

才剛結束一天演唱會，今日志效也依舊自律，戴著帽子、墨鏡順著輕軌跑步，還寫下：「今天的演出也已經準備好加油了。」



【更多東森娛樂報導】

●玄彬、孫藝珍拿青龍獎惹怒韓網 「宋慧喬0票」：毫無公信力

●人妻女優突宣布停工！「自爆恐染梅毒」 崩潰：為什麼

●中國再出手！便衣警突闖現場喊卡 日音樂人錯愕沮喪

