TWICE志效長文告白！哽咽心疼子瑜「返鄉圓夢」：像夢一樣珍貴
記者林汝珊／台北報導
韓國女團TWICE世界巡回演唱會高雄站昨（23）日晚間圓滿落幕，2日共吸引11萬人到場朝聖。末場尾聲，子瑜見台灣粉絲熱情支持也忍不住哽咽了，隊長志效在演出結束後，也在付費平台Bubble發出長文，坦言全程強忍淚水，直言：「子瑜返鄉，像夢一樣珍貴！」
志效坦言，自己從第一場開場的第 1 分鐘就已經哽咽，道謝台灣ONCE（粉絲名）：「高雄 ONCE 們，謝謝你們等我們這麼久！」短短一句，讓粉絲們瞬間淚崩。透露這場演出對子瑜而言是「無可取代、夢一般珍貴的時間」，雖然沒有像子瑜那樣深刻的心情，但依舊非常感動。
提到高雄兩日的熱情大合唱、LED 應援語及現場反應，都讓成員情緒高到難以言喻，「雖然比不上子瑜，但對我們來說也是非常激動的瞬間。」並承諾明年台北再見，「下次要玩得更開心。」
