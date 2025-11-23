TWICE志效一早高雄慢跑！中文喊話準備好了 驚人自律驚呆粉絲
記者王芷姍／台北報導
韓國女團TWICE連兩天在高雄世運主場館舉辦首場來台的演唱，昨（22）日才剛結束完第一場，準備迎接今（23）日第二場演唱。沒想到TWICE隊長兼主唱志效今日一早現身高雄輕軌旁慢跑，讓粉絲驚呆直呼：「我要瘋掉了，志效給我在運動，真的是不放過任何自律的機會，真的好不可思議他們在高雄。」大讚志效驚人自律與體力。
回想TWICE剛出道時，志效曾因身材較為豐潤而遭酸民嘲諷「肉肉的」，背負不少惡意評論。然而多年來，她靠著驚人的飲食自律與規律健身，鍛鍊出健康結實的體態，並以充滿爆發力與活力的舞台魅力征服觀眾，不僅吸引大量粉絲支持，也讓許多人被她「逆風翻身」的態度感動，如今志效健康又自信的身材更成為粉絲心中的理想目標。
今日志效在IG曬出穿著運動裝、戴著白色鴨舌帽及墨鏡慢跑的影片，一旁還有高雄輕軌駛過，陽光灑落、天空湛藍，天氣相當好。更讓粉絲驚喜的是，志效特地用中文寫下：「今天的演出也已經準備好加油了。」滿滿正能量的互動讓網友直呼：「直接被圈粉！」不少粉絲也表示，昨天的表演中能看出志效跳得非常賣力，沒想到隔天竟還有體力跑步；有網友更搞笑說，自己光拿手機錄影就腰痠背痛。影片曝光後吸引粉絲熱烈留言，紛紛誇讚志效的自律與專業精神。
