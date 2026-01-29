TWICE忙內長大了！周子瑜封面大解放 性感曲線直接輾壓版面

記者林宜君／台北報導

從清新忙內蛻變為時尚焦點，周子瑜再度用行動證明，真正的成長不是告別過去，而是讓世界看見更多可能性。韓國人氣女團TWICE的台灣成員周子瑜，憑藉亮眼外型與高挑比例，在出道多年後依舊穩坐全球高人氣女偶像行列。除了舞台表現備受肯定，她在時尚圈的影響力也持續擴大，近年更成為多個國際精品與時尚媒體爭相合作的焦點人物。

近日，周子瑜登上《Harper’s BAZAAR》香港版封面，此次拍攝，她一改過往偏向清新、甜美的形象，以更成熟、自信的姿態亮相，展現出與以往截然不同的氣場。（圖／翻攝自周子瑜IG）

近日，周子瑜登上《Harper’s BAZAAR》香港版封面，此次拍攝，她一改過往偏向清新、甜美的形象，以更成熟、自信的姿態亮相，展現出與以往截然不同的氣場，也讓外界看見她在風格轉換上的高度可塑性。首套造型選擇焦糖棕色V領細肩帶洋裝，貼身剪裁順著身形線條自然延伸，V領設計勾勒出胸前曲線，低調卻不張揚。紅色滾邊與花朵鏤空細節點綴其中，讓整體造型在優雅中多了層次感，若隱若現的肌膚透視效果，也為畫面增添成熟韻味，散發出不需刻意營造的女性魅力。

另一套造型周子瑜則換上深藍色西裝套裝，展現截然不同的風格。（圖／翻攝自周子瑜IG）

另一套造型周子瑜則換上深藍色西裝套裝，展現截然不同的風格。俐落剪裁搭配微落肩線條，讓輪廓看起來隨性卻有結構感，內搭簡約平口上衣，巧妙露出腰線與腹部線條，為正式感十足的西裝注入一抹性感元素。及膝裙筆直流暢，側邊細節設計則成為視覺亮點，使整體造型在極簡之中更具記憶點。從舞台忙內到時尚封面常客，周子瑜不再只是團體中的可愛象徵，而是逐步走出屬於自己的風格路線。這次封面拍攝，也再次證明她在時尚表現上的駕馭能力，已然邁入更成熟且自信的新階段。

