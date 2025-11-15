TWICE快閃店今開賣！ONCE排隊搶購 高雄地標「亮藍燈」應援

迎接女子天團TWICE演唱會，高雄知名地標陸續點了藍燈，粉絲懷疑市府這回使用藍燈應援TWICE。Threads友nanashop_614授權



韓國女團TWICE出道10年首度登上寶島舞台，11月22、23日在高雄世運主場館，舉辦《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》演唱會。今（15）日起連續十天，TWICE在高雄祭出限定巡迴快閃店「TWICE WORLD TOUR POP-UP STORE IN KAOHSIUNG」開賣，周邊與限定商品吸引ONCE（粉絲名）一早排隊，而網路上也有粉絲拍到高雄流行音樂中心等知名高雄地標，亮藍燈應援。

「TWICE」將來台開唱。翻攝Live Nation Taiwan 理想國臉書

韓國女團TWICE快閃店的商品一早就吸引ONCE排隊搶買，大家自備購物袋和行李箱等等，一掃就是一大袋，ONCE受訪開心說：「買了兩件高雄限定T-SHIRT，一個零錢包，兩件制服，還有一個波士頓包，跟兩個鑰匙圈。」

日前，BlackPink至高雄開唱時，整座高雄變成粉紅城市，知名地標亮起粉紅燈光；近日，有市民拍到包含高雄流行音樂中心等知名高雄地標，亮藍燈，推測迎接TWICE，這回高雄應該是要點亮藍光應援；網友說：「高雄你瘋了!!! 為了應援TWICE 把高雄弄得那麼漂亮，為了這一刻我等了10年。」

快閃店資訊

●日期：2025.11.15 - 11.24

●時間：平日11:00-22:00 & 假日 10:30-22:00

●地點：義享時尚廣場

高雄市鼓山區大順一路115號 1F

