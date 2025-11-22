TWICE成員行頭強！周子瑜全身精品回娘家
韓國女團TWICE，8位成員昨天（21）抵達台灣，每個人穿搭都是焦點，最讓大家議論的是定延和SANA的酷帥穿搭，來頭可不小，MINA穿的賽車外套時尚又霸氣，其實來自H&M，而台南女兒周子瑜回娘家前到東京參加精品MaxMara的快閃活動，直接穿同款大衣來台，閃亮登場！
韓團TWICE《This Is For》：「這是獻給所有我的姐妹們，給那些總是沒被捧在天上的女孩，如果你曾被傷害，那這首歌就是為你而寫，快把音樂開大。」
今年10月TWICE成員MOMO、志效、娜璉、子瑜，登上維多利亞的祕密時尚大秀，穿著不同的內衣款式，自信展信好身材超吸睛，這回來台機場穿搭也宛如時尚大秀。
國際巨星也是台南女兒，韓國女團TWICE成員周子瑜回娘家啦，once除了期待美聲，行頭也是關注焦點。
看看子瑜拿著咖啡色毛茸茸手提包還掛上耳罩，亮棕色長板大衣，全都來自精品maxmara，再搭配咖啡色長靴，把時下最流行的美拉德風穿的美麗又驚艷，上看台幣20萬元。
但他其實才剛結束快閃店活動，原來回娘家前他穿的是棕色長禮服，滿版亮鑽搭配大衣，女神降臨閃閃動人，不過TWICE7位成員來台開唱有備而來。
藍綠白相間賽車外套，搭配一襲黑色長裙，MINA酷帥美麗兼具，把機場當舞台在走秀，網友忍不住直呼大小姐來了氣場就像CEO，不過不是什麼精品，而是快時尚品牌H&M加上長裙和細跟靴，還有chromehearts，美國品牌的包包，大約8萬台幣。
尤其大家風格全不同，娜璉的帽子和外套是韓國時裝GROVE，長褲和鞋子，則是小眾品牌COYSEIO，志效的包包和背心都是VALENTINO，靴子則是UGG，MOMO是小香風配牛仔褲，戴著GENTLEMONSTER的墨鏡。
最讓大家議論的是定延的UNIQLO上衣加上巴黎世家牛仔褲，還有SANA的酷帥穿搭，其實都來頭不小，ALO的上衣和acnestudios長褲，逼近台幣4萬元，不過TWICE不管穿平價還是精品，ONCE們不免想手刀買一套，跟9位女神們上演時尚秀。
【更多東森娛樂報導】
髮香區／啦啦隊回娘家！盤點4名已婚中職超人氣女神
陪辣妻回娘家！郭富城「同框小2歲岳父」被虧聽你歌長大
李雅英應援2年畢業！「電豹女宣布離隊」 喊話：歡迎隨時回娘家
其他人也在看
周子瑜「回家開唱」TWICE眷屬團大舉來台 志效爸媽妹妹都來了
南韓人氣女團 TWICE 今（22）日起一連兩天於高雄世運主場館開唱，這場睽違10年的「夢想成真」不只讓粉絲激動，也讓成員家人們紛紛現身力挺。不少粉絲捕捉到多位「親友團」身影，從志效、娜璉到MINA的父母皆已抵台，身為「台灣之光」周子瑜的媽媽也在高雄作東，準備迎接這場屬於女兒的榮耀時刻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TWICE志效現身高雄輕軌！演唱會隔天起床晨跑超自律 網：輕軌乘客賺到
韓國超人氣女子天團TWICE週末在高雄世運主場館舉辦出道十年世界巡迴演唱會，連續兩日高強度演出，相當考驗體力。不過今日（11/23）一大早不少粉絲還在睡覺時，隊長志效卻已爬起來在輕軌旁慢跑，讓網友直言「我要瘋掉了，志效給我在運動，真的是不放過任何自律的機會，真的好不可思議他們在高雄」。太報 ・ 22 小時前
直擊》子瑜唸信哽咽姊姊暖心給抱抱 TWICE大巨蛋驚喜宣布加場
台灣女兒子瑜出道10年，終於帶著所屬韓國女團TWICE回到家鄉開唱，本週末在高雄世運主場館連續舉行2場「THIS IS FOR」演唱會，共吸引約11萬人次湧入，23日是演出第二天，子瑜換上高馬尾造型登台，演出她有感而發地分享「演出前一天跟媽媽見面 ，其實媽媽比我更緊張，說像是在『嫁女兒』的感覺 」，志效聽到後便打趣問：「嫁給誰？ONCE（官方粉絲名）嗎？」中時新聞網 ・ 16 小時前
陶晶瑩為TWICE拚了！大巨蛋「秒飛奔南下應援」送早餐力挺子瑜
韓女團TWICE 22、23 日連兩天登高雄世運主場館開唱，台灣成員周子瑜出道 10 年首度唱回家鄉，意義非凡。陶晶瑩今（22）日稍早在台北大巨蛋參與「民歌大團圓」演唱會，結束後立刻帶著女兒荳荳火速南下高雄朝聖，還貼心準備高雄在地早餐店的飯糰、蛋餅送給 TWICE 團員，以行動力挺子瑜。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊》TWICE高雄Day2！子瑜頂超殺馬尾甜喊：心意我收到了
台灣女兒子瑜出道10年，終於可以帶著所屬韓國女團TWICE回到家鄉開唱。本週末在高雄世運主場館連續舉行2場「THIS IS FOR」演唱會，共吸引約11萬名粉絲湧入，今（23日）是演出第二天，子瑜換上超殺馬尾造型登台，一開口就溫柔用台語問：「我好想你們，你們想我嗎？」中時新聞網 ・ 19 小時前
子瑜媽媽準備「子瑜欽點」台灣美食餵食TWICE姊姊們 陶晶瑩也送早餐
韓國女團TWICE高雄演唱會第二天，隊長志效在演唱會前現身高雄街頭慢跑，還把影片分享到限時動態，用中文喊話已經準備好了，粉絲直呼女神也太自律了吧！另外子瑜還特別交代媽媽準備台灣小吃，要送給7位成員姐姐台視新聞網 ・ 20 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
TWICE子瑜爸沒做這件事 5萬人面前被定延點名
TWICE 演唱近一小時、帶來多達 10 首歌曲後，子瑜問粉絲：「我覺得很開心你們開心嗎？這次我們也準備很多好看的舞台，後面也剩很多（歌），請你們繼續跟我們玩下去。」志效也誇讚粉絲今天比昨天更熱情：「但我還是覺得以五萬人的 ONCE 聲音還是太小了！」子瑜接著也虧台下觀...CTWANT ・ 19 小時前
TWICE今開唱！粉絲「臨時被換位」 原因超貼心
TWICE今開唱！粉絲「臨時被換位」 原因超貼心EBC東森娛樂 ・ 1 天前
子瑜IG影片藏滿「洋蔥」！帽上「這句」暖哭粉絲
娛樂中心／李筱舲報導韓國女子天團TWICE上週末（22日及23日）在高雄世運主場館連兩場的演唱會圓滿落幕，TWICE為了等待10年的台灣ONCE，帶來難忘又精彩的演出，讓粉絲相當感動。而在昨（23）日第二場演唱會開始前，TWICE在IG分享了一段影片。畫面中，子瑜站在世運主場館中央，望向四周，背景音樂配上田馥甄的〈小幸運〉。而子瑜配戴的帽子寫的文字竟藏洋蔥，讓粉絲看了超感動。民視 ・ 3 小時前
害子瑜10年不能回家...「黃安突喊：閉嘴」 網友怒開轟
害子瑜10年不能回家...「黃安突喊：閉嘴」 網友怒開轟EBC東森娛樂 ・ 1 天前
TWICE、伍佰高雄開唱湧18萬人！估逾5億產值 攤商：忙到沒時間喝水
睽違十年！人氣韓國女團「TWICE」上週末登上高雄世運主場館，帶來《THIS IS FOR》巡迴演唱會高雄站，完成台灣首次開唱。同時間搖滾天王「伍佰＆China Blue」於高雄巨蛋進行《Star2》...華視 ・ 5 小時前
店員邊煎牛排唱TWICE被嗆「很憨」 怒回1句：愛子瑜不行喔？
TWICE來台開唱全台粉絲暴動，沒想到竟連大安區路邊牛排攤躺著也中槍！昨（23）日晚間，大安路一段一名23歲劉姓店員邊煎牛排邊唱TWICE歌曲，卻被隔壁臭豆腐攤的46歲廖姓男客嫌到翻，直接嗆一句：「唱歌很憨啦！」瞬間引爆現場火藥味，整段衝突被路人拍下PO網後，引來大批網友朝聖。鏡報 ・ 1 小時前
TWICE子瑜再破紀錄！蔡英文換藍髮 暖心喊話：我們台灣的女兒
TWICE子瑜再破紀錄！蔡英文換藍髮 暖心喊話：我們台灣的女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前
影／TWICE返韓粉絲徹夜守機場送機 子瑜點頭「回家開唱很開心」
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨韓國女團TWICE結束連兩日在高雄世運的演唱會，8名成員24日一早現身小港機場，準備搭機返回韓國，雖然TWICE離台的時間相當早，機...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
推測蔡英文想復出！沈政男提1事批「怎麼好意思」：掀起台灣認同戰爭的就是妳
南韓人氣女團TWICE首度來台開唱，台灣成員周子瑜過去在節目上揮舞台灣國旗、遭中國施壓而被迫道歉的畫面，至今仍是多數台灣人難以接受的事件；前總統蔡英文透過社群平台發布自己的「藍髮照」應援TWICE，向所有靠努力走出台灣、邁向國際的台灣子女致意。對此精神科醫師沈政男直言「怎麼好意思」的同時，痛批蔡英文才是「掀起台灣社會各族群與各階層認同戰爭」的罪魁禍首。蔡英文......風傳媒 ・ 20 小時前
金馬獎評審幕後／北影影后與范冰冰爭到最後一刻！《大濛》最佳劇情片一票險勝
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。金馬執委會執行長聞天祥在後台解析個獎項評選過程。透露最佳劇情片《大濛》其實是一票險勝《眾生相》，有非常激烈的攻防。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
彩瑛缺席高雄世運演唱會！心與TWICE同在 隔海送愛子瑜暖爆
韓國人氣女團TWICE出道10年，本週末（22日、23日）終於唱進台灣，一連2晚在高雄世運主場館開唱，吸引逾11萬人次買票朝聖。成員彩瑛因診斷患有「迷走神經性昏厥」，在醫生建議下預計停工至年底，這次無法跟著團友子瑜回家開唱，但彩瑛的精神仍與TWICE同在，深夜仍在IG發限動，爆發暖暖團魂。鏡報 ・ 1 天前
《親愛的X》金裕貞美出新高度！圓肉臉變成上鏡小臉，減肥＋保養重點全公開
《親愛的X》金裕貞一路從童星蛻變為韓劇女神，細看她這幾年的變化，最令人驚艷的莫過於「臉變小、身材線條更俐落緊實」，整個人氣質美貌大升級！而她並不是靠極端節食，而是靠著規律運動＋聰明飲食＋細緻保養，讓身體慢慢緊實、臉型變窄，這次一起看看她的「不臉凹瘦身法」重點！BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
蔡英文「超狂藍髮」接子瑜回家！昔1句「霸氣力挺」網淚崩
政治中心／周希雯報導來自台南的周子瑜13歲遠赴南韓追夢，所屬女團「TWICE」在全球暴紅，然而2016年因國旗風波遭舔共藝人黃安檢舉「台獨」，公司為平息中國粉絲怒火，竟把年僅16歲的她推出來道歉，單薄身影當時令人心疼，此後10年也未能來台活動，成了台粉心中的痛。直到今年11月22、23日，子瑜終於「解禁」帶著TWICE回台開唱，不僅全高雄以「藍色風暴」迎接，前總統蔡英文、高雄市長陳其邁也頂著藍髮同框，眾人也挖出小英當年經典名言，「沒有一個台灣人需要為自己的認同而道歉」，感動表示「謝謝小英當年那麼挺子瑜！」民視 ・ 1 天前