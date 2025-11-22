TWICE成員行頭強！周子瑜全身精品回娘家

韓國女團TWICE，8位成員昨天（21）抵達台灣，每個人穿搭都是焦點。（圖／東森新聞）





韓國女團TWICE，8位成員昨天（21）抵達台灣，每個人穿搭都是焦點，最讓大家議論的是定延和SANA的酷帥穿搭，來頭可不小，MINA穿的賽車外套時尚又霸氣，其實來自H&M，而台南女兒周子瑜回娘家前到東京參加精品MaxMara的快閃活動，直接穿同款大衣來台，閃亮登場！

韓團TWICE《This Is For》：「這是獻給所有我的姐妹們，給那些總是沒被捧在天上的女孩，如果你曾被傷害，那這首歌就是為你而寫，快把音樂開大。」

今年10月TWICE成員MOMO、志效、娜璉、子瑜，登上維多利亞的祕密時尚大秀，穿著不同的內衣款式，自信展信好身材超吸睛，這回來台機場穿搭也宛如時尚大秀。

國際巨星也是台南女兒，韓國女團TWICE成員周子瑜回娘家啦，once除了期待美聲，行頭也是關注焦點。

看看子瑜拿著咖啡色毛茸茸手提包還掛上耳罩，亮棕色長板大衣，全都來自精品maxmara，再搭配咖啡色長靴，把時下最流行的美拉德風穿的美麗又驚艷，上看台幣20萬元。

但他其實才剛結束快閃店活動，原來回娘家前他穿的是棕色長禮服，滿版亮鑽搭配大衣，女神降臨閃閃動人，不過TWICE7位成員來台開唱有備而來。

藍綠白相間賽車外套，搭配一襲黑色長裙，MINA酷帥美麗兼具，把機場當舞台在走秀，網友忍不住直呼大小姐來了氣場就像CEO，不過不是什麼精品，而是快時尚品牌H&M加上長裙和細跟靴，還有chromehearts，美國品牌的包包，大約8萬台幣。

尤其大家風格全不同，娜璉的帽子和外套是韓國時裝GROVE，長褲和鞋子，則是小眾品牌COYSEIO，志效的包包和背心都是VALENTINO，靴子則是UGG，MOMO是小香風配牛仔褲，戴著GENTLEMONSTER的墨鏡。

最讓大家議論的是定延的UNIQLO上衣加上巴黎世家牛仔褲，還有SANA的酷帥穿搭，其實都來頭不小，ALO的上衣和acnestudios長褲，逼近台幣4萬元，不過TWICE不管穿平價還是精品，ONCE們不免想手刀買一套，跟9位女神們上演時尚秀。





