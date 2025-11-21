TWICE抵台粉絲搶接機! 周子瑜現身機場一度大暴動

南部中心／陳凱茂、陳姵妡 高雄報導

韓國女團TWICE演唱會在周六登場，下午七位成員，從韓國飛抵高雄，而台灣成員周子瑜，因為前一天有日本活動，所以隻身從日本返台跟其他成員會合，她清靈的現身入境大廳，對粉絲燦笑揮手，粉絲叫到快破音，甚至為了多看幾眼子瑜，現場一度大暴動。

粉絲為了多看幾眼周子瑜，一路追到機場外，現場大暴動。（圖／民視新聞）

粉絲：「子瑜，歡迎回家。」尖叫聲不斷，身穿白毛衣，一頭長捲髮，氣質清靈的TWICE成員周子瑜，從日本飛抵高雄小港機場。子瑜一現身，就笑著跟粉絲打招呼，撥頭髮燦笑，讓接機粉絲叫到快破音，眾人還為了多看幾眼子瑜，一路追到機場外，現場一度大暴動。粉絲：「子瑜歡迎回家。」粉絲：「特地做布條，就是為了讓她們感受台灣人的熱情，海報的部分也特地選用，台灣人才看得懂的，可能就只有子瑜看得懂，可以順便教她的姊姊們。」粉絲：「就是因為畢竟這是，她們出道10年以來，第一次來台灣開演唱會，然後粉絲都非常激動，然後又很期待，就是非常開心能夠在台灣，看到子瑜和她的姊姊們，回來開演唱會。」

TWICE七位成員，下午抵達高雄，粉絲特地前來接機。（圖／民視新聞）

周子瑜因為前一天有日本活動，所以隻身從日本返台跟其他成員會合，而七位姊姊們，則比子瑜早一個小時，從韓國搭機抵台。七位成員現身入境大廳，Momo走在最前方，接著是娜璉、志效、定延、Sana跟多賢，而Mina則是穿著賽車皮外套走在最後方，看到許多粉絲前來接機，她們親切地打招呼、揮揮手，就前往停車場。粉絲：「對娜璉，這邊這邊娜璉，我們從台北來的，畢竟是十年來第一次來台灣，大家都很熱血很用心。」粉絲：「Mina，很開心非常開心，心臟跳很快。」雖然TWICE成員彩瑛，因身體不適缺席，演唱會僅有八位成員表演，但這場TWICE出道十年的演唱會，也是台灣成員周子瑜出道10年，首度回台演出，別具意義，各地粉絲，特地前來接機，要近距離一睹TWICE成員風采。

