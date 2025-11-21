TWICE抵達高雄機場 數百名粉絲熱情接機

（中央社記者林巧璉高雄21日電）台灣成員子瑜所屬的韓團TWICE於22、23日在高雄國家體育場開唱，今天除了子瑜獨自在下午3時許抵達，其餘7名成員皆在下午2時許先抵台，高雄機場擠進數百名粉絲接機，尖叫聲不斷。

TWICE出道10年首次來台，大批ONCE（TWICE粉絲名稱）終於等到子瑜回家，今天數百名粉絲擠滿入境大廳和戶外連通道等，就為見上偶像一面，更有粉絲發揮創意，用注音文寫下「子瑜帶姊姊們回家了」。航警表示，此次派10名警力協助現場維安勤務。

除了彩瑛因健康因素缺席高雄場演唱會，今天8名成員抵達台灣，子瑜因昨天在日本出席時尚活動，未與其他7名成員一起出發，獨自從東京搭機，稍晚到高雄。其他成員中午從仁川機場出發，約下午2時許抵達高雄機場，她們未走VIP通道，而是與一般旅客一起出關，眾多粉絲一早就在入境大廳等候，看到偶像一出現尖叫連連，不少人用韓文喊叫偶像名字。

粉絲們在7名成員抵達後仍留在現場等待子瑜現身，約下午3時許子瑜抵達高雄，她一身白色毛衣與卡其短裙，手上掛著大衣，搭配上靴子，時尚感十足。她一踏進入境大廳就出現震耳欲聾尖叫聲，粉絲也用中文不斷呼喊子瑜，而子瑜也回以熱情親切的招呼和微笑。

TWICE經紀公司昨晚公告，成員彩瑛近日被診斷出罹患血管迷走神經性昏厥需要時間休養。高雄場演唱會將由其餘8名成員的編制演出，確定「9缺1」。（編輯：謝雅竹）1141121