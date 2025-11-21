TWICE抵達高雄機場 粉絲熱情接機（2） (圖)

今年房市真的冷掉了！央行祭出的信用管制措施讓豪宅市場出現轉變，交易量不僅腰斬，平均總價也跌了一成，建商甚至被迫推出「小而美」的案子。不只台北受衝擊，新北也在經歷人口流失的危機，特別是板橋、永和、新莊等高房價區域，年輕人正在逃亡，十個月內就流失近9千人。最扯的是，台北預售屋的地板價已經飆漲到8字頭，比去年整整貴20萬元，首購族根本買不起，買房夢越來越遠。房市寒冬中，北漂南漂真的變成選項了。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前