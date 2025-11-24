TWICE掀熱潮 陳其邁：為高雄創逾5億元觀光產值

（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）韓國女團TWICE高雄國家體育場開唱，高雄市長陳其邁今天表示，22、23日共18萬歌迷到高雄，為高雄創造超過新台幣5億元觀光產值：另高雄捷運22日運量達35萬人次創今年度新高。

陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，商圈、夜市與旅宿等有非常多人潮，夜市還有些商家甚至營業到清晨3、4時，人潮還是非常多，像瑞豐夜市等擠得水洩不通。

他說，12月韓國娛樂圈重要頒獎典禮Asia Artist Awards（AAA）到高雄舉辦，將有另一波演唱會經濟外溢觀光效果。

陳其邁表示，高雄國家體育場2026年使用狀況已額滿，如果有其他團體要造訪，可能要2027年了。高雄發展演唱會經濟，對城市行銷加分很多，也運用智慧交通分析粉絲結構，公共服務隨著調整，希望大家到高雄都有愉快體驗。

根據高雄市政府經濟發展局發布新聞稿，TWICE演唱會在高雄，高市府全力合作打造「全市應援」，經發局發放專屬藍色票面「商圈夜市優惠券」，面額50元，可到40多處商圈夜市與400多間指定店家消費折抵。

經發局說，和泰集團也自發響應交通優惠，輸入專屬優惠碼享總計千元共享機車iRent、計程車yoxi折抵金。高雄10家餐酒款響應推出10款獻給ONCE金曲特調，憑票根消費更有買1送1、餐食招待等優惠，合作酒吧上週末訂位率達8成。

經發局表示，歌迷目前持有各款商圈夜市優惠券，使用期限到2026年2月28日，如果來不及使用也不用擔心，歡迎民眾日後再到高雄追星。（編輯：李明宗）1141124