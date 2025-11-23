TWICE掀熱潮 高雄「韓國文化日」展現年輕世代熱情
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）韓團TWICE週末到高雄開唱掀熱潮，高雄「韓國文化日」同時登場，透過韓語演講、歌唱及舞蹈比賽，展現年輕世代對韓國文化的熱情；高雄目前也與韓國締結46所姐妹校，持續深化交流。
今年邁入第14年的「韓國文化日」22日登場，由高雄市韓人會、高雄韓國國際學校及高雄世宗學堂共同主辦，並與高雄市政府攜手宣傳。
高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，今年適逢TWICE首度在台舉辦演唱會，高雄地標點燈應援、民間同步響應，以及韓國文化日的舉辦，讓市民更認識高雄與韓國城市的合作成果。
高雄世宗學堂學堂長尹桓鎬表示，此次韓國文化日報名踴躍，橫跨國高中生、大學生至社會青年，透過韓語演講、歌唱與舞蹈，從多元面向更認識韓國文化。
高雄市韓人會會長林永鎬說，韓國文化日已成為高雄一年一度重要活動，期盼藉由活動讓更多市民親近韓語與韓國文化，進一步拉近高雄與韓國距離。
高雄吉祥物高雄熊也在活動中首次與姐妹市釜山、友好城市大田、大邱、水原，及MOU城市高陽的吉祥物同框，並在高雄韓國國際學校設置「高雄、韓國友好」視覺意象及裝置，吸引許多人駐足拍照。
高雄市行政暨國際處今天發布新聞稿表示，高雄長期深耕國際城市交流，與韓國互動緊密，目前與韓國締結46所姐妹校，從線上互動、筆友計畫至實體互訪，持續深化學生國際視野。（編輯：陳仁華）1141123
