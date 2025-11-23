TWICE掀熱潮！高雄「韓國文化日」5城市吉祥物同框亮相
〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國天團TWICE在港都開唱，掀起K-POP熱潮!今年邁入第14年的「韓國文化日」也同時於昨(22日) 登場，透過韓語演講、K-POP歌唱及舞蹈比賽，展現年輕世代對韓國文化的熱情，高雄熊並與韓國5城市的超萌吉祥物同框，吸引民眾打卡。
活動由高雄市韓人會、高雄韓國國際學校及高雄世宗學堂共同主辦，今年適逢TWICE出道10週年首次在台舉辦演唱會，高雄地標點燈應援，「韓國文化日」的舉辦，讓市民更認識高雄與韓國城市的合作成果，深化台韓友好交流。
今年「韓國文化日」特別與韓國城市合作，高雄熊首次與姊妹市釜山、友好城市大田、大邱、水原，及MOU城市高陽的超萌吉祥物同框，在高雄韓國國際學校設置「高雄、韓國友好」視覺意象及超萌裝置，吸引許多人拍照；現場播放韓國城市宣傳影片，不少人直呼：「看完超想立刻飛韓國！」
開場安排TWICE經典組曲，瞬間炒熱氣氛，高雄世宗學堂學堂長尹桓鎬表示，今年「韓國文化日」報名踴躍，參賽者年齡橫跨國高中生、大學生到社會青年，透過韓語演講、歌唱與舞蹈，從多元面向更認識韓國文化；高雄市韓人會會長林永鎬說，韓國文化日已成為高雄一年一度重要活動，期盼進一步拉近高雄與韓國的距離。
高市府行政暨國際處長張硯卿指出，高雄與韓國互動緊密，以釜山廣域市為例，不僅是高雄第一個韓國姊妹市，鹽埕區與釜山東區更簽署友好協定，釜山港也是高雄港的姊妹港；文化交流方面，高雄在地藝術表演團多次受邀赴大田廣域市參與「零時慶典」，大邱廣域市每年也邀請高雄大學生參與國際夏令營互動，水原市青年代表團則於今年親訪高雄，高雄目前共與韓國締結46所姊妹校。
