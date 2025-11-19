TWICE掀藍色應援潮! 高雄服裝店老闆大跳"What is love"

南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導

韓國女團TWICE即將在這周六日來到高雄舉辦兩場演唱會，各行各業掀起一股應援風潮，而位在高雄三民區一間服裝行，老闆除了將各種藍色洋裝、旗袍、襯衫等等服飾，搬出來亮相，還在女兒的教導下，學會Whatislove舞蹈，跟小孫女一起拍片應援，影片在網路迅速爆紅。

老闆在女兒耐心教導下，學習韓國女團TWICE的應援舞蹈。（圖／民視新聞）TWICE在IG發出短影片，娜璉、Momo、多賢和子瑜大跳經典歌曲Whatislove，不少民眾搶拍同款。身穿藍色上衣的阿公與小孫女，對著鏡頭賣力應援，超萌畫面在網路爆紅，他是服裝店老闆吳先生，為了歡迎TWICE，特別在女兒的教導下，學習舞步。服裝行老闆吳先生：「是有點難以我這個年紀來講，也不是很精準就是能夠大致的這樣跳一下，很驚訝而且我去買便當居然小姐也說喔喔喔，我就說對對對，包括銀行也是有欸。」民視記者莊舒婷：「各行各業都已經開始應援，包含我現在所在的三民區的，這一間服飾店可以看到裡面，不僅是藍色的洋裝，藍色的襯衫以及藍色的衣服，各式各樣藍色的服飾都已經拿出來了，包含我現在身上也穿上這個藍色的襯衫。」

高雄知名酒店亮起韓國女團TWICE應援藍色燈光，超級應景。（圖／翻攝畫面）放眼望去，店內藍白色旗袍、長裙等等應有盡有，這一間服裝行，在地經營35年，最近網路上相當活躍。上個月BLACKPINK來台時，整間店呈現浪漫芭比粉，老闆穿起粉色襯衫，大跳應援舞，這次當然也不能錯過。服裝行老闆吳先生：「就是說想應援一下TWICE，順便串聯高雄市政府的活動，也幫我們長明街行銷一下服飾衣服。」韓國女團TWICE這周六日將首次在台開唱，高雄知名酒店，外牆亮起藍色燈光，搭配TWICE字樣，捷運中央公園站同樣一片藍，加上雷射投影秀出TWICE五個英文字母，夜晚愛河灣藍色光芒超浪漫，部分路口也換上TWICE版的交通號誌，要一起熱烈歡迎TWICE來台。

