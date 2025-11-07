TWICE攻占高雄！市府推「前夜祭、夜市優惠券」讓粉絲玩翻全城

「TWICE」11月22、23日將登上高雄世運主場館開唱。Live Nation Taiwan提供



韓國女團TWICE將於11月22、23日首度登上高雄世運主場館，舉辦出道十週年《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》演唱會，掀起K-POP熱潮。高市府推出「K-POP隨播即跳」前夜祭、50元商圈夜市優惠券與百貨折扣等好康，邀粉絲同樂。另有郭富城與伍佰接連開唱，11月高雄星光閃耀。

高市府經發局長廖泰翔表示，11月的高雄星光熠熠，從香港天王郭富城、搖滾教父伍佰，到韓流女團TWICE三大巨星輪番登場，將為樂迷獻上最強音樂盛宴。市府同步推出50元商圈夜市優惠券，粉絲只要持指定演唱會門票，即可於左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站等六處捷運站兌換，並可使用於全市超過40個商圈夜市與400多家合作店家。

此外，高雄多家百貨與商場包括夢時代、SKM PARK、漢神巨蛋、新光三越、大遠百、SOGO及義大遊樂世界等，也聯合推出專屬折價券、體驗券與好禮活動，邀請樂迷盡情血拚、品味美食。鄰近巨蛋的韓式餐廳「潮韓食」更推出限定活動，粉絲憑夜市優惠券打卡即可獲贈飲品一杯，展現高雄滿滿的熱情與創意。

高市府呼籲粉絲們把握機會，提前參加前夜祭、享用優惠活動，為即將到來的演唱會熱身。更多活動詳情與報名資訊可至經發局粉絲專頁或商圈夜市優惠券官網（[www.khafterparty.tw）查詢，與全球ONCE一起在高雄留下最閃耀的回憶。](http://www.khafterparty.tw）查詢，與全球ONCE一起在高雄留下最閃耀的回憶。)

