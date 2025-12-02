TWICE攻蛋11:00開賣！看子瑜SOLO黃金區曝光 票價、座位表懶人包

「TWICE」宣布明年3月轉戰台北大巨蛋，連開2場。Live Nation Taiwan提供



韓國人氣女團TWICE結束高雄世運主場演唱會，明（2025）年3月21、22日攻上台北大巨蛋。今（2）日上午11點開放第一階段「Live Nation Taiwan理想國會員優先買」，這也是TWICE首度站上全台灣最大級別的場館。

TWICE錄製影片表示，「我們已經開始想念，你們在高雄演出時給我們的能量和愛了，所以非常期待很快又再度見到大家，...我們台北見。」此次TWICE世界巡演是採「環形舞台」，子瑜在SOLO時在停留在右側舞台，ONCE推測「一壘外野側靠近菸廠路座位」C1、C2、102、146是最靠近子瑜、最能砍到正面。

TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI

時間：2026/3/21 & 3/22

地點：臺北大巨蛋Taipei Dome

售票方式：於拓元售票系統採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身份後入場。

Live Nation Taiwan會員預售

➤2025/12/2 11AM-11:59PM

請在2025/11/30中午12點前，完整註冊Live Nation Taiwan會員，並收信獲取預購碼，註冊流程 https://bit.ly/lnt-code

➤ 三星星粉獨享Samsung Fan Club｜保留席次專區

2025/12/2 11AM – 2025/12/4 11AM

※ 更多詳情請至 www.samsung.com/tw

➤ 全面開賣 General Sale

2025/12/4 11AM 拓元售票

票價資訊

一般票價：NT$ 6,800 / 5,800 / 4,800 / 3,800 / 2,800 / 1,800

限量VIP：NT$ 8,800

TWICE台北大巨蛋演唱會2026年3月登場。 取自Live Nation Taiwan 理想國 臉書

