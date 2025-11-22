南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導

南韓女子天團TWICE，22日晚間要在高雄世運主場館開唱，周邊商品一早開賣，有粉絲前一天下午就來搶排，笑說採購金額無上限，而應援卡車也在下午正式上路，繞行高雄各觀光景點、演唱會周邊道路，因為採非定點繞行，捕捉到的粉絲都直呼有夠幸運。

TWICE旋風襲台! "應援專車上路"繞行高雄各大景點

官方商品區的帳篷外，出現疑似賣盜版商品的攤商，遭到警察取締離場。（圖／民視新聞）

應援卡車上，寫著周子瑜歡迎回家，還有出道以來的音樂作品，粉絲步出捷運站，就驚喜捕捉。粉絲表示，一出站就剛好看到有人在那邊拍，就是有一個音樂出來啦，就想說拍一下，覺得蠻幸運的、我是聽明天的演唱會，沒想到能搶先看到應援車，為演唱會開啟幸運的開始。

TWICE巡迴演唱首度來到台灣，粉絲在場外練習應援舞，要在演唱會時刻，盡情跳舞應援。（圖／民視新聞）

如此驚喜，就是因為卡車應援，22、23號兩日限定，分別繞行高雄觀光景點以及世運主場館周邊道路，粉絲想拍得碰運氣。而周邊商品區域，粉絲擠爆，甚至有粉絲半夜就來排隊。粉絲表示，我昨天大概禮拜五下午5點左右就來排隊，買周邊商品金額沒有上限，看卡可以刷多少就刷下去了、昨天晚上7點來排隊，能買到商品的話就非常值得。粉絲力挺，但世運主場館外，卻疑似出現放滿盜版周邊商品的攤販，攤販看到警察來取締，推著車趕緊鳥獸散。粉絲表示，支持正版就是支持她們的意思啊，就盡量不買盜版吧。台灣成員周子瑜出道10年，首度榮耀返鄉開唱，有粉絲特別背上子瑜的應援藍色的周邊，熱情應援。粉絲表示，這是子瑜的周邊，一些娃娃這是透明的，然後還有這個大扇子都她的周邊，他們第一次來台灣，所以就想說多花一點錢也沒關係、很感動就是子瑜回來應該是蠻開心的，影片的感覺她笑起來的感覺都很開心。TWICE巡迴演唱首度來到台灣，粉絲也做好萬全準備，要好好享受這場音樂以及舞蹈的盛宴。

