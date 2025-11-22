TWICE旋風襲台! "應援專車上路"繞行高雄各大景點
南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導
南韓女子天團TWICE，22日晚間要在高雄世運主場館開唱，周邊商品一早開賣，有粉絲前一天下午就來搶排，笑說採購金額無上限，而應援卡車也在下午正式上路，繞行高雄各觀光景點、演唱會周邊道路，因為採非定點繞行，捕捉到的粉絲都直呼有夠幸運。
官方商品區的帳篷外，出現疑似賣盜版商品的攤商，遭到警察取締離場。（圖／民視新聞）
應援卡車上，寫著周子瑜歡迎回家，還有出道以來的音樂作品，粉絲步出捷運站，就驚喜捕捉。粉絲表示，一出站就剛好看到有人在那邊拍，就是有一個音樂出來啦，就想說拍一下，覺得蠻幸運的、我是聽明天的演唱會，沒想到能搶先看到應援車，為演唱會開啟幸運的開始。
TWICE巡迴演唱首度來到台灣，粉絲在場外練習應援舞，要在演唱會時刻，盡情跳舞應援。（圖／民視新聞）
如此驚喜，就是因為卡車應援，22、23號兩日限定，分別繞行高雄觀光景點以及世運主場館周邊道路，粉絲想拍得碰運氣。而周邊商品區域，粉絲擠爆，甚至有粉絲半夜就來排隊。粉絲表示，我昨天大概禮拜五下午5點左右就來排隊，買周邊商品金額沒有上限，看卡可以刷多少就刷下去了、昨天晚上7點來排隊，能買到商品的話就非常值得。粉絲力挺，但世運主場館外，卻疑似出現放滿盜版周邊商品的攤販，攤販看到警察來取締，推著車趕緊鳥獸散。粉絲表示，支持正版就是支持她們的意思啊，就盡量不買盜版吧。台灣成員周子瑜出道10年，首度榮耀返鄉開唱，有粉絲特別背上子瑜的應援藍色的周邊，熱情應援。粉絲表示，這是子瑜的周邊，一些娃娃這是透明的，然後還有這個大扇子都她的周邊，他們第一次來台灣，所以就想說多花一點錢也沒關係、很感動就是子瑜回來應該是蠻開心的，影片的感覺她笑起來的感覺都很開心。TWICE巡迴演唱首度來到台灣，粉絲也做好萬全準備，要好好享受這場音樂以及舞蹈的盛宴。
原文出處：TWICE旋風襲台! "應援專車上路"繞行高雄各大景點
更多民視新聞報導
TWICE今晚開唱! 粉絲周邊買滿喜迎子瑜"榮耀返鄉"
周子瑜回家開唱！玉澤演「在地反應」粉絲嗨翻：超台
擁愛反暴力、鄰里齊守護！ 高市跨局處推動防治與預防
其他人也在看
北市文化小旅行解說牌太小、「莫名失蹤」 文化局回應了
台北市長蔣萬安推動一百條台北文化小旅行政見，於今年七月底達標，並建置完成「臺北文化100點」網站。不過，記者實地走訪十五處文化點，發現僅有五處地點，有找到文化小旅行解說牌，多數解說牌「莫名失蹤」；更有第一線里長直言，里內有景點入選，自己卻事前不知情，直到上網查詢才知曉該政策。自由時報 ・ 11 小時前
"鞋帶"捲手扶梯害摔飛! 女控百貨不處理至今走路仍跛
生活中心／綜合報導民眾搭手扶梯，真的得留意自己穿的鞋子，尤其鞋帶過長、或軟膠鞋都要小心！這名婦人月初到台北東區百貨公司周年慶血拚，下樓時，才剛要跨出手扶梯，鞋帶竟然被捲進去，導致整個人往前撲倒受傷，事發將近一個月了，林小姐控訴，業者不聞不問，自己到現在走路還得靠支撐。民視 ・ 13 小時前
宗教玄學／心越穩、路越明 陳惠君談因果、神佛與靈魂對話
（記者林忠勳／專訪）當你怕鬼、夢見親人、靈感又特別準的時候，心裡那些不敢問出口的疑惑，在最新一集的《艾瑞克IN […]引新聞 ・ 13 小時前
等了10年就在今夜！ 子瑜帶TWICE嗨翻高雄世運｜#鏡新聞
韓國女團TWICE，今天(11/22)起一連2天，在高雄世運主場館開唱，一早就有粉絲排隊搶買周邊商品，到了下午進場前，更是盛裝打扮，直接在場外熱舞，有ONCE說，幾乎TWICE每一首歌曲，她都會跳，還有鐵粉為了歡迎子瑜回家，自掏腰包製作應援小物，發送給其他歌迷。鏡新聞 ・ 12 小時前
第20屆全國蕭太傅廟宇聯誼會盛大舉行 逾1500信眾齊聚南州中山王府
【互傳媒／記者 范家豪／南州 報導】 南州中山王府今（22）日上午舉辦「第20屆全國蕭太傅廟宇聯誼會」，今年共互傳媒 ・ 13 小時前
非洲豬瘟後「廚餘何處去？」 陳駿季預告：下週宣布新政策
台中梧棲區養豬場上個月爆發非洲豬瘟，在強力清消後，PCR檢測還曾有陽性。對此，陳駿季說，經過再次清消檢驗，已檢測不到核酸陽性，接下來會持續精進防疫作為。他表示，防疫人員每天會舉行工作會議，透過視訊、電話溝通，中央應變中心不只針對台中市，也會了解其他縣市防疫情...CTWANT ・ 13 小時前
逃不掉! 男酒駕撞雙載爺孫肇逃 熱心民眾合力圍堵逮人
中部中心/王俞斐、黃信儒、林子翔 台中報導台中有駕駛在餐廳吃飯喝高粱酒，回程酒駕上路，撞上一部雙載的左轉機車，並且肇事逃逸，不過有不少民眾目擊全程，開始合力圍堵這名駕駛，最後駕駛被對向來車擋住去路，警方事後酒測，駕駛酒測值超標，被依公共危險罪送辦。民視 ・ 11 小時前
彰化多路口現「三角形神祕標示」！ 縣府：地籍航測作業
彰化市區好幾條馬路的路口，出現綠底、紅三角的奇特圖案，民眾看不懂是什麼意思，還以為是核災的圖案，或者炸彈要鎖定的地方，網路上沒有相關消息，現場也沒有任何告示，就連市長也一頭霧水，不知道是什麼作用，經過...華視 ・ 11 小時前
原民會獲公益彩券回饋3.8億 台中草悟道呈現豐碩成果
[Newtalk新聞] 行政院原住民族委員會今年獲得公益彩券回饋金補助高達3.8億元，今（22）日在台中市草悟道舉辦「助力就業‧溫暖福利」回饋金補助計畫成果展。活動結合成果特展、市集、手作體驗、樂舞展演與抽獎活動，展現原民會運用公益彩券回饋金推動原住民族就業與福利服務的豐碩成果。 活動由原民會社會會福利處長羅赫踛Helu Chiu與多位貴賓共同啟動，象徵著政府與民間攜手合作推動部落發展的決心，現場民眾也一起見證原民會將服務網絡深入偏鄉、擴及各地的努力與成果。 羅赫踛Helu Chiu處長表示，原民會114年獲財政部分配公益彩券回饋金3億8,083萬元，核定補助92件計畫，其中包括59件就業促進與33件福利服務方案。為因應文化特性，發展出山林嚮導、作物推廣、文物保存、樂舞培力、部落觀光與無人機培訓等多樣貌就業型態；同時也推動假牙補助、身障資材、法律服務與文化照顧等服務。 今年更在花東設置9站部落遊戲屋，讓族語故事、古謠學唱與傳統童玩陪伴孩子成長，展現部落自立的成果。今年已促進2,181位族人投入就業市場，並累計提供39萬3,569人次的福利照護，顯現政策落實的深厚成果。 羅赫踛Helu新頭殼 ・ 11 小時前
北市道路標線「顏色有7種」害民眾霧煞煞？議員批：馬路畢卡索
陳宥丞表示，台北市5年間新增的標線有5種，日新月異，而標線至少有白色、黃色、紅色、粉紅色、藍色、紫色、綠色7種顏色， 這些五花八門、五顏六色的標線，既複雜又沒有強制力，真的有幫助交通得到改善嗎，市府不能當「交通小畫家」，讓每個里有自己的著色板，難怪會被民眾笑...CTWANT ・ 10 小時前
新純電車帥翻！ 韓系跑格PK德豪車馬力破千
電動車市場競爭白熱化，除了韓系豪華品牌推首款跑旅，加入純電高性能戰局；日本進口純電休旅也再進化；就連德國豪車也來參一咖，祭出馬力破千的強悍純電休旅，各大品牌紛紛端出最新高性能車款搶攻買氣。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
致敬"新世紀福音戰士" 台鐵新廣告引發網路熱議
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導台鐵常見的乘車守秩序廣告，出現新版本！警語廣告，提醒旅客若滋事喧鬧將面臨法律刑責。設計擺脫傳統海報，字體大小不一、排版有直有橫，被說是致敬日本最偉大動畫之一的"新世紀福音戰士"。雖然有乘客說看得誤殺煞煞，但也有部分乘客直呼很簡潔有力很清楚！帶您來看。民視 ・ 13 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 22 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前