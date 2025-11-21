TWICE旋風襲台！ ONCE「自製海報、扇子、衛生紙」應援

ONCE自製「魷瑜遊戲」扇子應援。（圖／TVBS）

韓國女團TWICE今（21）日下午正式搭機抵台，引發粉絲熱情應援潮，ONCE們發揮創意，自製包含衛生紙、海報、貼紙及杯墊等多樣應援物，有人甚至製作數百份在機場發放，不過有部分購票粉絲於21日收到簡訊通知，因舞台搭建後發現視線受阻問題，需更換座位。提醒粉絲務必注意座位調整訊息，以確保能完整欣賞偶像表演。

ONCE自製「魷瑜遊戲」扇子應援。（圖／TVBS）

TWICE來台演出前夕，粉絲們紛紛準備精心製作的應援物品。其中最引人注目的是「子瑜帶賊賊們回家了」的應援標語，有粉絲表示，製作應援物的時間遠不及等待偶像的時間，「畢竟都等那麼久了，而且還有諧音梗Formosa，剛好是這次的專輯，跟成員裡面有Momo跟Sana這樣」。

廣告 廣告

粉絲自製各種應援，旁邊還有「子瑜帶賊賊回家了」的標語。（圖／TVBS）

粉絲們的創意不僅止於標語，還包括自製衛生紙、海報以及類似車票的貼紙，粉絲分享，她使用TWICE上次FANCY專輯的封面設計製作應援物，「大家有來台灣看演唱會都拿得到，是用她們的搞笑的臉，不要太醜，還是維持一點形象給她們」。另一位子瑜粉絲則表示，她自己製作了500張貼紙，並計劃在演唱會當天繼續發放。

自製衛生紙上印了TWICE全團。（圖／TVBS）

除了粉絲，高雄的皮夾包包專賣店也加入應援行列，店家推出活動，憑演唱會門票拍照並在社群媒體打卡標註，即可獲得可愛的托特包掛飾。去兌換的粉絲提到「原本想換子瑜跟Sana的，但現在沒有了，所以我想換多賢的白色」。店家表示，兌換數量已超過200至300個，踴躍度比想像的還好。

ONCE發放自製的500張的貼紙。（圖／TVBS）

不過就在演唱會前夕，部分粉絲收到了座位調整的簡訊，訊息內容表明，舞台搭建完成後發現某些座位視線受阻，需要調整座位，值得注意的是，簡訊僅提供時間而未註明日期，座位在C06區的粉絲陸續收到此通知。提醒所有購票的粉絲，若收到相關簡訊，務必前往換位置。

更多 TVBS 報導

TWICE出發飛高雄！ 7成員親切打招呼 子瑜日本飛台、彩瑛缺席

「TWICE」高雄快閃店今開賣 大批粉絲搶排限量周邊

TWICE「獻聲」高雄捷運甜喊：等等見 茶館推「星光藍珍奶」粉絲免費換

高雄全城歡迎TWICE！周子瑜返鄉演出 母親感動發聲

