TWICE明年3月攻大巨蛋！提前點亮台北101

剛結束高雄演唱會，TWICE宣布明年3月站上臺北大巨蛋。（圖／翻攝自TWICE IG）

TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN TAIPEI將於2026年3月21日及 3月22日在臺北大巨蛋登場。今（3日）主辦單位Live Nation今（3）日再度帶來驚喜，宣布TWICE將以「第一組國際團體歌手」之姿，於12月4日晚間6點至10點在台北101點亮打字。並以「THIS IS FOR ONCE」，喊話粉絲可前往台北市政府周邊一帶欣賞點燈景象。

TWICE上月於高雄開唱，兩日吸引超過11萬粉絲，引爆全民瘋追TWICE的現象級熱潮。當最後安可曲結束後，全場燈光突然暗下，巨型LED 屏幕無預警霸氣播出「THIS IS FOR TAIPEI」，一次宣布明年3月21、22TWICE將登上臺北大巨蛋。

廣告 廣告

TWICE還未站上大巨蛋就已狂掃兩大紀錄，包括大巨蛋首度呈現360度演唱會舞台、首組在四個月內橫掃高雄世運與大巨蛋兩大指標性場館的國際團體。《TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN TAIPEI》將於明（4日）上午11時透過拓元售票系統全面開賣，票價分為NTD 6,800、5,800、4,800、3,800、2,800、1,800六種價位，採實名制認證。

TWICE搶先登上台北101點燈打字。（圖／Live Nation Taiwan提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿 新竹女師魂斷校園血諫冤情

病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP

清潔員送電鍋給拾荒婦淪貪污犯 Cheap轟司法僵化「法律在懲罰好人」