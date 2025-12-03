TWICE明年3月攻大巨蛋！提前點亮台北101
TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN TAIPEI將於2026年3月21日及 3月22日在臺北大巨蛋登場。今（3日）主辦單位Live Nation今（3）日再度帶來驚喜，宣布TWICE將以「第一組國際團體歌手」之姿，於12月4日晚間6點至10點在台北101點亮打字。並以「THIS IS FOR ONCE」，喊話粉絲可前往台北市政府周邊一帶欣賞點燈景象。
TWICE上月於高雄開唱，兩日吸引超過11萬粉絲，引爆全民瘋追TWICE的現象級熱潮。當最後安可曲結束後，全場燈光突然暗下，巨型LED 屏幕無預警霸氣播出「THIS IS FOR TAIPEI」，一次宣布明年3月21、22TWICE將登上臺北大巨蛋。
TWICE還未站上大巨蛋就已狂掃兩大紀錄，包括大巨蛋首度呈現360度演唱會舞台、首組在四個月內橫掃高雄世運與大巨蛋兩大指標性場館的國際團體。《TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN TAIPEI》將於明（4日）上午11時透過拓元售票系統全面開賣，票價分為NTD 6,800、5,800、4,800、3,800、2,800、1,800六種價位，採實名制認證。
