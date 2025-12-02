TWICE明年3/21唱進大巨蛋！搶票大戰已開啟 預售票30秒搶光

韓國女團TWICE的高雄VLOG影片正式發布，記錄了成員們在台灣的精彩時刻，從彩排到後台休息，所有活動都一一呈現。粉絲們可以看到成員們品嘗美食、享受舞台的愉快心情。更令人期待的是，TWICE將於明年3月21日和22日帶著《THIS IS FOR》巡迴演唱會重返台灣，這次將在台北大巨蛋舉行，門票預購已經開始，分為三個階段進行。

TWICE明年3/21再度來台，登上台北大巨蛋舉辦演唱會。（圖／翻攝twicetagram IG）

TWICE的高雄VLOG內容豐富，展現了女團成員們在高雄期間的所有精彩活動。從彩排過程到後台休息時間，每個細節都被完整記錄下來。影片中可以看到成員們享用美食、遊玩各處的畫面，顯示她們在台灣的時光非常愉快。

而TWICE接下來將帶著《THIS IS FOR》巡迴演唱會來到台北大巨蛋，讓台北的粉絲們也能親眼見到偶像。這個消息一出，粉絲們立即摩拳擦掌，準備參與搶票大戰。台北大巨蛋場次的門票銷售被分成三個階段：12月2日是理想國會員預售，必須在11月30日前完成會員註冊，才能收到指定預購碼連結到售票系統購票；三星保留席位購票同樣從12月2日開始，持續到12月4日上午11點；最後是一般會員全面開賣。

２日的會員優先購，名額在短短30秒內就全部售罄，導致社群媒體上充斥著未能搶到票的粉絲哀號聲。還有些粉絲表示雖然已經註冊會員，但一直沒有收到指定預購碼的電子郵件，從前一天等到當天上午都沒有等到。幸好有熱心的ONCE們在網路上分享預購碼，幫助了不少人。而未收到預購碼的原因，可能是填錯資料，或平時沒有選擇接收廣告訊息。對於尚未成功購票的粉絲，12月4日的一般開賣仍有機會。成為能夠成功進場的ONCE並非不可能的夢想。

