TWICE明搶票「1新規定」注意！填錯超慘只能退票 粉淚喊：搶到卻進不去

娛樂中心／綜合報導

TWICE 2026再來台。（圖／翻攝自TWICE FB）

TWICE 明年 3 月將在台北大巨蛋開唱，巡演《THIS IS FOR》台北場昨（2）日推出理想國會員優先購票，依舊是「開賣即秒殺」的盛況。許多沒搶到的 ONCE 只能期待 12 月 4 日全面開搶再拚一次；但意外的是，就算幸運搶到票，也有不少粉絲因為新規定而「被迫含淚退票」。

為了杜絕黃牛，主辦這次新增超嚴格條款：「退票只能整筆訂單退，不接受單張退票」。由於每個帳號一次最多就只能買 2 張，等於只要第二張票填錯、朋友名字打錯字、或緊張時輸入成身分證字號，就只能把兩張票一起退掉，完全沒有補救空間。

TWICE演唱會售票規範。（圖／翻攝自拓元官網）

Threads社群上也紛紛出現大量求救文：「兩張都填成我自己的名字怎麼辦？」、「朋友名字拼錯，可以只退一張嗎？」、「第二張打成身分證字號，現在只能退掉兩張…好心痛。」網路上甚至開始有人瘋狂尋找「同名同姓讓票」，希望能在退票期限前挽救。

其實主辦方早在售票網頁用醒目紅字警告：「若需退票，僅能整筆訂單退票，恕不處理部分退票。」等於這次完全採「母票帶子票」綁定制度，第一張票會自動填入帳號名稱無法更改，第二張才可手動輸入同行者姓名，但一旦填錯、不願意同行、或臨時無法前往，都只能一起退。有粉絲崩潰表示：「真的哭了，我兩張都填自己名字」、「明明搶到了卻進不了場，比沒搶到更痛。」

為了避免重蹈覆轍，明（4）日中午 11 點全面開賣時務必看清楚：

• 搶到票後是填「姓名」不是身分證字號

• 字不能打錯、不能留空

• 姓名要跟證件完全一致

• 填錯＝兩張都退、沒有例外

