TWICE本周來台開唱！子瑜「家鄉場」引爆期待

韓國大勢女團TWICE將於本月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，這也是TWICE出道以來首次以完全體來台開唱。今年適逢出道滿十週年的TWICE，不僅將帶來歷年經典曲目與最新作品，也要讓台灣粉絲近距離感受團體十年累積的音樂魅力與舞台能量。





韓大勢女團TWICE首度完全體來台開唱 高雄藍光迎接ONCE喊：等子瑜10年了！

韓國大勢女團TWICE本周周末將在高雄世運主場舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，這也是TWICE首次以完全體來台開唱。（圖／翻攝自臉書粉專《TWICE》）

為了迎接 TWICE《THIS IS FOR》十週年世界巡演，高雄市府也特別以藍色燈光點亮多處地標建築，包括大港橋、流行音樂中心、美麗島捷運站等，串聯成城市應援景觀，讓夜晚的高雄因藍光而閃耀美麗，相信各地的ONCE一踏入高雄，就能立刻感受到這座城市對TWICE的期待與熱情。

韓大勢女團TWICE首度完全體來台開唱 高雄藍光迎接ONCE喊：等子瑜10年了！

高雄替韓國女團TWICE演唱會應援，特別以藍色燈光點亮多處地標建築。（圖／民視新聞網）

此外，高雄市府也推出50元商圈夜市優惠券活動，粉絲憑演唱會票根即可兌換，讓來到高雄的粉絲不只是看演唱會，還能順道體驗在地美食與商圈風情。對於此次市府準備的應援內容，高雄市長陳其邁也賣關子表示：「我被下封口令，不能透露太多，但我可以保證，只要你一下高鐵到高雄，一定處處有驚喜，拭目以待。」

韓大勢女團TWICE首度完全體來台開唱 高雄藍光迎接ONCE喊：等子瑜10年了！

台灣成員周子瑜，出道十年首次回家鄉開唱，粉絲出資替子瑜打造專屬應援看板。（圖／民視新聞網）

對台灣ONCE而言，TWICE此次來台開唱具有特別的意義，因為這是台灣成員周子瑜出道以來，首次帶著團員們回到家鄉開唱。粉絲也特別出資設置「最初心願，十年化星海」的子瑜專屬應援看板，希望讓子瑜感受到來自家鄉滿滿的熱情與支持。許多粉絲激動表示：「等了十年，終於等到子瑜回家了。」

韓大勢女團TWICE首度完全體來台開唱 高雄藍光迎接ONCE喊：等子瑜10年了！

韓國大勢女團TWICE快閃店於昨(15)日在高雄百貨公司登場，城市限量T恤被粉絲瘋搶。（圖／民視新聞網）

而TWICE《THIS IS FOR》高雄快閃店也在昨（15）日率先登場，粉絲可於演唱會前搶先購買高雄限定款的周邊商品。根據民視新聞台記者報導，清晨6點多，百貨排隊動線已湧入大批粉絲，甚至有人帶著行李箱前來購買。粉絲笑說：「帶行李箱是因為周邊不一定有購物袋，我們四五個朋友就先塞滿再整理。普發一萬就不見了，大概就是這樣。」也有粉絲一早從板橋搭高鐵南下，只為買到心儀的周邊，可見TWICE的驚人魅力。

