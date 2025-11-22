太報

TWICE歌單搶先看！子瑜第一棒Solo 座位圖、交通、接駁車懶人包

即時中心
TWICE出道10年首度來台開唱。TWICE IG
TWICE出道10年首度來台開唱。TWICE IG


TWICE世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》高雄場在22日以及23日登場，除了彩瑛因罹病缺席外，其他八位成員已抵台灣，演唱會18:30登場。《太報》替ONCE整理演唱會亮點、交通與接駁車資訊。

TWICE出道10年首次飛來台開唱。翻攝自Newsen YT
TWICE出道10年首次飛來台開唱。翻攝自Newsen YT

《THIS IS FOR》高雄場時地

時間：2025年11月22日(六) 18:30、2025年11月23日 (日) 18:30

地點：高雄國家體育場 (高雄世運主場館)

《THIS IS FOR》高雄場座位圖

這次巡演的亮點之一，是全場館360度全開放座位設計，打破傳統舞台與觀眾之間的界線，打造沉浸式演出體驗。

廣告
TWICE演唱會座位圖。取自Live Nation Taiwan 理想國
TWICE演唱會座位圖。取自Live Nation Taiwan 理想國

《THIS IS FOR》高雄場入場時程

11:30 ：VIP報到開始（至Soundcheck event前）

14:00 ：VIP Soundcheck event開放入場（由F、G門、H車道入場）

15:30 ：VIP Soundcheck event正式開始

16:00 ：一般觀眾入場，平面座位區A、B、C、D（由D、F、H車道入場）；看台區座位、身障席（由C、D、E、F、G門入場）

18:30：正式演出開始

TWICE演唱會進場指引。取自Live Nation Taiwan 理想國
TWICE演唱會進場指引。取自Live Nation Taiwan 理想國

《THIS IS FOR》高雄場歌單(每場演唱會歌單都可能變動)

●THIS IS FOR

●STRATEGY

●MAKE ME GO

●SET ME FREE

●I CAN'T STOP ME

MENT 1

●OPTIONS

●MOONLIGHT SUNRISE

DANCER PERFORMANCE

●MARS

●I GOT YOU

●THE FEELS

MENT 2

●GONE

●CRY FOR ME

●HELL IN HEAVEN

●RIGHT HAND GIRL

VCR 2

●DIVE IN(子瑜)

●STONE COLD(MINA)

●MEEEEEE(娜璉)

●FIX A DRINK (定延)

●CHESS(多賢)

●ATM(志效)

●DECAFFEINATED(SANA)

●MOVE LIKE THAT(MOMO)

VCR 3

●FANCY

●WHAT IS LOVE

●YES OR YES

●DANCE THE NIGHT AWAY

MENT 3

●FEEL SPECIAL

●ONE SPARK

VCR 4

●AFTER MOON

●YOU IN MY HEART

TWICE。取自Live Nation Taiwan 理想國/取自高雄市政府交通局
TWICE。取自Live Nation Taiwan 理想國/取自高雄市政府交通局

《THIS IS FOR》高雄場」交通資訊：不要開車

TWICE演唱會轉乘資訊。取自高雄市政府交通局
TWICE演唱會轉乘資訊。取自高雄市政府交通局
TWICE演唱會進場及離場指南。取自高雄市政府交通局
TWICE演唱會進場及離場指南。取自高雄市政府交通局
改道指南。取自高雄市政府交通局
改道指南。取自高雄市政府交通局
離場乘車指南。取自高雄市政府交通局
離場乘車指南。取自高雄市政府交通局
TWICE在21日都已經入境高雄，子瑜也已落地和成員會合。翻攝自Threads
TWICE在21日都已經入境高雄，子瑜也已落地和成員會合。翻攝自Threads

更多太報報導
18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月 王大陸僅1年原因曝光
人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠
噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

其他人也在看

TWICE出發飛高雄！　7成員親切打招呼　子瑜日本飛台、彩瑛缺席

TWICE出發飛高雄！　7成員親切打招呼　子瑜日本飛台、彩瑛缺席

韓國女團TWICE演唱會，明天(11/22)在高雄登場，成員一早現身在韓國仁川機場，準備搭機啟程來台，不過只有7名成員，因為台灣成員子瑜昨天在日本參加活動，今天將從日本直飛高雄，而成員彩瑛因為健康亮紅燈，確定暫停年底前所有活動。

TVBS新聞網 ・ 21 小時前
等了10年！TWICE首場台灣演唱會　歌迷夜排周邊商品

等了10年！TWICE首場台灣演唱會　歌迷夜排周邊商品

南韓女團TWICE，週末兩天在高雄世運主場館舉辦演唱會，官方社群上前一天PO出一段台灣成員周子瑜的搞笑影片，湧入粉絲留言「子瑜終於回台灣了」，子瑜的媽媽日前也透露女兒十年來的心路歷程，更說出成員們之間...

華視 ・ 1 小時前

心疼子瑜赴韓打拚！媽罕談10年心路歷程 「團員互動真相」全說了

TWICE今（22日）起一連2天在高雄開唱，台灣籍團員子瑜的媽媽「Lydia燕玲」，近日罕見拍片透露心路歷程，坦言等了10年才盼到TWICE首次在台灣開唱，「真的太不容易！」她更首度揭開團員們及其家人長期將子瑜視如己出，連節慶與家族旅行都一起過的暖心內幕，讓粉絲ONCE都動容。

自由時報 ・ 6 小時前
周子瑜回家倒數2天！狂曬「黑絲+美腿」6連拍

周子瑜回家倒數2天！狂曬「黑絲+美腿」6連拍

娛樂中心／楊佩怡報導南韓人氣女子團體「TWICE」迎接成團10週年紀念，準備於11月22、23日首次來到台灣演唱，降臨高雄世運主場館舉行「TWICE WORLD TOUR」世界巡迴，這也是台灣成員周子瑜首次帶領全團回到家鄉的環鄉之旅。如今只剩下2天就要返台開唱的她，昨（20日）一早就在社群辣曬逆天美腿，更嗨喊「這1句」引發網友關注。

民視 ・ 1 天前
TWICE彩瑛身體出狀況！暫停活動到年底　「確定缺席高雄演唱會」

TWICE彩瑛身體出狀況！暫停活動到年底　「確定缺席高雄演唱會」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導南韓女團TWICE即將在本周末首度來台開唱，登上高雄世運主場館一連兩天舉行演唱會，而在昨（20）日晚間TWICE所屬的經紀公司J...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
TWICE演唱會11/22、11/23高雄世運主場館開唱！彩瑛健康因素缺席！入場須知、彩排時間、交通資訊一次看

TWICE演唱會11/22、11/23高雄世運主場館開唱！彩瑛健康因素缺席！入場須知、彩排時間、交通資訊一次看

韓國女團TWICE出道10年，宣布展開全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，令人驚喜的是其中11/22將在台灣舉辦，地點就辦在高雄世運主場館！這是TWICE首次以團體之姿之登台，也是子瑜首度回台開唱，令所有台灣ONCE（官方粉絲名）驚喜不已，目前台灣主辦單位Live Nation Taiwan 理想國尚未公開售票訊息，小邊將持續為讀者追蹤，TWICE演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前
愛自由不愛管人！68%Z世代拒升遷　專家憂「管理斷層」

愛自由不愛管人！68%Z世代拒升遷　專家憂「管理斷層」

來看不同的年齡層對於工作有相當不同的觀念。例如要不要升遷當主管，三十歲以下的Z世代進入職場一段時間後，有晉升小主管的機會，不過卻有人是搖頭拒絕。根據最新調查，有68%的Z世代拒絕接管理職，寧願斜槓、經...

華視 ・ 4 小時前
125天的生命奇蹟！ 跨科接力搶救「600公克極早產兒」變胖娃娃

125天的生命奇蹟！ 跨科接力搶救「600公克極早產兒」變胖娃娃

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 125天的生命奇蹟！六個月前的加護病房裡，出生時體重僅600公克的「小粉圓」，還在努力掙扎著，肺部尚未成熟的她，每一次呼吸時胸口的微微起伏，無不牽動著醫護人員的心，僅有23週大，是亞東醫院照顧過最年幼的早產寶寶，幸運的是，歷經125天醫療團隊跨科接力照料之下，從呼吸窘迫到順利脫離氧氣，出院已穩定成長至3000公克。 ...

匯流新聞網 ・ 3 小時前
等10年！TWICE今開唱「ONCE掃周邊」　多人狂買破萬元

等10年！TWICE今開唱「ONCE掃周邊」　多人狂買破萬元

TWICE睽違10年來到台灣，22、23日將在高雄世運主場館舉辦巡迴演唱會，這次現場販售起限定周邊，一早就排了近千名ONCE，有粉絲在現場大跳應援舞蹈，也有資深＂兔粉＂，跟上電影＂動物方程式＂的狐狸兔子CP，來找兔子了。

TVBS新聞網 ・ 1 小時前
等了十年！TWICE七人抵達高雄　MINA親切揮手

等了十年！TWICE七人抵達高雄　MINA親切揮手

TWICE稍早搭乘華航班機於下午2點10分抵達小港機場，約30分時7位成員正式入境，由MOMO率先現身。她原本穿著白色毛外套，似乎感受到南台灣的高溫與熱情，便將外套脫下拿在手上；娜璉、志效、定延、SANA緊跟在後，而壓軸的多賢、MINA雖然戴著墨鏡，仍不忘親切向粉絲揮手，展現十...

CTWANT ・ 22 小時前
最新／粉絲暴動！周子瑜搭機飛抵高雄　仙氣逼人絕美畫面曝

最新／粉絲暴動！周子瑜搭機飛抵高雄　仙氣逼人絕美畫面曝

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導南韓女子天團「TWICE」將於11月22、23日在高雄國家體育場開唱，7名成員多賢、娜璉、定延、Sana、志效、Mina與Momo今（21）日下午2時許已抵達小港機場，至於「台灣女兒」周子瑜則是在近4時抵達，頓時現場粉絲歡聲雷動，她也親切對鏡頭揮手並向大家打招呼。

民視 ・ 21 小時前
迎接超高齡社會 工研院攜手英國NHS啟動智慧在宅照護

迎接超高齡社會 工研院攜手英國NHS啟動智慧在宅照護

在全球高齡浪潮加速、各國醫療體系面臨深度轉型的關鍵時刻，在經濟部產業技術司指導下，工研院與英格蘭國家醫療服務體系（NHS England）首次展開高層交流，聚焦在宅照護議題，建立合作橋樑並探索合作可能，後續將就在宅科技、健康監測與長照模式等領域持續深化交流，為跨國示範場域與在宅照護科技解決方案的推動奠定互動基礎。

NOW健康 ・ 4 小時前
傳命危2日！日《麻辣教師》女星醒了　團隊發聲明證實：意識已恢復

傳命危2日！日《麻辣教師》女星醒了　團隊發聲明證實：意識已恢復

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導曾出演日劇《麻辣教師GTO》學生妹水樹奈奈子的44歲日本女星希良梨19日傳出病危消息，引起日台粉絲關注；而她所屬的工作團隊...

FTNN新聞網 ・ 17 小時前

TWICE出發！下午抵高雄小港機場 子瑜獨自東京飛台

韓國天團TWICE明天（22日）起將在高雄世運主場館連唱兩天，今天7位成員現身仁川機場，將在今天下午2點多正式登陸高雄。「台灣成員」子瑜昨天人在東京出席時尚活動，很可能會直接從日本飛到台灣。TWICE今天上午現身韓國仁川機場，成員包括志效、娜璉、定延，MINA、SANA、MOMO及多賢，成員彩瑛昨天

自由時報 ・ 1 天前
不只TWICE在高雄！潤娥也來台啦　放送辣腿自帶女神光

不只TWICE在高雄！潤娥也來台啦　放送辣腿自帶女神光

不只TWICE在台灣！人氣女神潤娥今（22日）早也從仁川機場搭機來台，明傍晚5點將為主演的新劇《暴君的廚師》舉辦見面會，這也是她繼去年2月後，再度訪台與台灣粉絲相見歡。

鏡報 ・ 2 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議　挨轟：公信力跌谷底

青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議　挨轟：公信力跌谷底

第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
范冰冰快閃來台現身金馬獎？　最新IP位置仍在湖北

范冰冰快閃來台現身金馬獎？　最新IP位置仍在湖北

44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。

中天新聞網 ・ 1 小時前
金馬獎2025／范冰冰究竟來不來典禮？導演張吉安賣關子

金馬獎2025／范冰冰究竟來不來典禮？導演張吉安賣關子

第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳導演提名者《大濛》陳玉勳、《南方時光》曹仕翰、《眾生相》李駿碩、《地母》張吉安皆出席盛會。由於各入圍者代表台北、高雄、馬來西亞、新加坡等地，陳玉勳自嘲來自「天龍國」，結果李駿碩、張吉安在台上竊竊私語，原來是好奇「天龍國」是什麼意思，笑翻眾人。

許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
金馬62／范冰冰要來了？《地母》角逐影后　導演鬆口「10字回應了」

金馬62／范冰冰要來了？《地母》角逐影后　導演鬆口「10字回應了」

2025第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22）日登場，今舉行入圍午宴，稍早最佳導演入圍者陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安受訪，而女星范冰冰以《地母》角逐最佳女主角，明天是否會出席金馬獎，張吉安導演也給出回應了。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃迪揚認「一度投資失利」 曝演藝之路曾想急停

黃迪揚認「一度投資失利」 曝演藝之路曾想急停

入圍金馬獎最佳導演獎的電影《南方時光》，將故事拉回1996年，黃迪揚在片中飾演一位因大環境危機而發生周轉困難的生意人「小陳」，協商不成竟然拿刀攻擊合夥人，成為電影中一大劇情轉折。他花了不少時間培養情緒，不僅是全片情感爆發之處，更藉由鏡頭語言營造出強烈張力。

潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前