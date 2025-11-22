TWICE歌單搶先看！子瑜第一棒Solo 座位圖、交通、接駁車懶人包
TWICE世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》高雄場在22日以及23日登場，除了彩瑛因罹病缺席外，其他八位成員已抵台灣，演唱會18:30登場。《太報》替ONCE整理演唱會亮點、交通與接駁車資訊。
《THIS IS FOR》高雄場時地
時間：2025年11月22日(六) 18:30、2025年11月23日 (日) 18:30
地點：高雄國家體育場 (高雄世運主場館)
《THIS IS FOR》高雄場座位圖
這次巡演的亮點之一，是全場館360度全開放座位設計，打破傳統舞台與觀眾之間的界線，打造沉浸式演出體驗。
《THIS IS FOR》高雄場入場時程
11:30 ：VIP報到開始（至Soundcheck event前）
14:00 ：VIP Soundcheck event開放入場（由F、G門、H車道入場）
15:30 ：VIP Soundcheck event正式開始
16:00 ：一般觀眾入場，平面座位區A、B、C、D（由D、F、H車道入場）；看台區座位、身障席（由C、D、E、F、G門入場）
18:30：正式演出開始
《THIS IS FOR》高雄場歌單(每場演唱會歌單都可能變動)
●THIS IS FOR
●STRATEGY
●MAKE ME GO
●SET ME FREE
●I CAN'T STOP ME
MENT 1
●OPTIONS
●MOONLIGHT SUNRISE
DANCER PERFORMANCE
●MARS
●I GOT YOU
●THE FEELS
MENT 2
●GONE
●CRY FOR ME
●HELL IN HEAVEN
●RIGHT HAND GIRL
VCR 2
●DIVE IN(子瑜)
●STONE COLD(MINA)
●MEEEEEE(娜璉)
●FIX A DRINK (定延)
●CHESS(多賢)
●ATM(志效)
●DECAFFEINATED(SANA)
●MOVE LIKE THAT(MOMO)
VCR 3
●FANCY
●WHAT IS LOVE
●YES OR YES
●DANCE THE NIGHT AWAY
MENT 3
●FEEL SPECIAL
●ONE SPARK
VCR 4
●AFTER MOON
●YOU IN MY HEART
《THIS IS FOR》高雄場」交通資訊：不要開車
