TWICE比蜜月重要！融融笑談搶票內幕 喊兩張可抵機票

《自由的旅行者》全新第二季記者會，融融、咪蕾搭檔主持，圖佳送上祝福。(記者胡舜翔攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大綜合台自製外景節目《自由的旅行者》全新第二季將於12月20日全台首播，主持人融融攜手新旅伴、韓籍YouTuber咪蕾展開一趟韓國自駕壯遊之旅。今出席首播記者會，融融也分享婚後再度出發拍外景的心境，直言這趟旅程對他來說反而「很輕鬆」，第一季夥伴圖佳也現身力挺送祝福。

融融與咪蕾現身八大《自由的旅行者》第二季首播記者會，分享韓國拍攝花絮。(記者胡舜翔攝)

談到與咪蕾的合作，融融表示，兩人都是因為熱愛旅遊，才一步步走向外景節目，「一開始不熟，需要抓節奏，但她很自然、很愛笑，拍著拍著就有一種革命情感，很像兄妹。」他也笑說，拍攝過程中自己會多幫忙Carry，一方面照顧搭檔，也顧及整個團隊的拍攝狀態，「拍太久情緒會受影響，能早點收工對大家都好。」

外界關心老婆是否會介意與女搭檔長時間相處？融融坦言，另一半其實相當放心，「這不只是節目，也是我一直以來想追求的夢想。」他也強調，不論是自己或節目團隊，都很清楚界線。

第二季前往韓國拍攝，融融直呼收穫滿滿，不只吃遍秋蟹，還在咪蕾推薦下體驗近年在韓國年輕族群中流行的Temple Stay，「要吃素、住平房，清晨五點早課，還有瑜伽，真的很像少林寺。」他也表示，這趟自駕行程繞了一整圈，去了許多平常不會造訪的地方，是第二季的一大亮點。

融融出席八大綜合台《自由的旅行者》第二季首播記者會，分享婚後蜜月規劃。(記者胡舜翔攝)

至於婚後的人生規劃，融融坦言，確實有計畫「拚孩子」，但一切順其自然。若未來升格當爸，拍攝節奏勢必得調整，「不能一次離家太久，若有第三季行程也要再討論。」他也笑說，自己其實很期待迎接新角色，但同樣享受不同人生階段帶來的挑戰。

被問到蜜月規劃，融融透露老婆其實早已有想法，「她想去冰島，我之前去過，所以略懂。」他也補充，如果不想那麼冷，也考慮海島型目的地，「像模里西斯、馬達加斯加那種，感覺滿好玩的。」融融笑說，人生不同階段會想嘗試不同挑戰，至於預算部分就看能不能「招商」，老婆之前也曾入鏡，夫妻一起討論行程，他覺得過程本身就很有趣。

聊到老婆的另一個「人生大事」，融融也忍不住放閃。他透露自己曾在瑞士行程空檔，坐在電腦前幫老婆搶韓團TWICE的門票，「她說TWICE比較重要，一定要搶到。」融融當場開玩笑表示：「如果可以省錢，兩張票換一張機票也不錯。」一句話逗笑現場。

