TWICE演唱會免費看！主辦理想國驚喜開直播
[NOWnews今日新聞] 韓國女團TWICE出道十週年終於來到台灣開唱，昨（23）晚盛大在高雄世運主場館落幕，不僅是成員，就連粉絲也都留下了深刻的回憶。演唱會落幕前，活動主辦方理想國特別在IG打開直播，影片中成員們邀請粉絲一起再唱一次《Feel Special》，唱完後舞台大螢幕出現了台北場演唱會消息，原本只宣布在大巨蛋唱一天突然變成兩天，讓所有粉絲叫到沒聲音！
TWICE大巨蛋宣布加場 驚喜片段直播公開
昨晚TWICE演唱會安可環節結束後，成員們突然說著：「我們重新再唱一次《Feel Special》好嗎？」因此她們問著現場粉絲：「準備好了嗎？」語畢音樂聲一下，大家重新唱了《Feel Special》第一段主歌及副歌，唱完後成員感謝台灣粉絲，「謝謝你們等我們十年」、「我愛你們」、「我愛子瑜」、「我們是子瑜的姐姐」、「我們下次再見」、「我愛你，你愛我嗎？」瘋狂輸出中文使得現場尖叫聲不斷。
成員下台後，台上大螢幕中突然帶來驚喜訊息，「THIS IS FOR TAIPEI 03.21-03.22」，宣布了TWICE會在明年3月站上大巨蛋舞台，值得一提的是，大巨蛋消息最初宣布時只公布了一天「3月21日」，因此「3月22日」場次是無預警宣布加場的，讓粉絲看到訊息當下其實還愣了一下，沒有意識到那是新消息，而這段影片全部都被理想國主辦給直播出去，並且留檔在IG上，粉絲可以上去回味八百次。
TWICE第二天的演唱會依舊充滿亮點，成員們為台灣粉絲帶來一連串驚喜。子瑜綁著馬尾出場美到讓全場暴動；Momo與定延差點滑倒時被Sana迅速救回；子瑜挑戰鋼管舞時，爸爸反應過於冷靜還被娜璉吐槽；子瑜媽媽突然爆出「婚訊」讓成員們嚇到尖叫；子瑜念手寫信哽咽更被成員強吻安慰。除此之外，大巨蛋演唱會宣布加場的消息也讓觀眾嗨翻。最後，成員因捨不得子瑜的家鄉，破天荒再加碼演唱《TT》作為二安可，讓全場氣氛一路嗨到終場。
資料來源：理想國IG
📌TWICE高雄場Day2歌單
1.《THIS IS FOR》
2.《Strategy》
3.《MAKE ME GO》
4.《SET ME FREE》
5.《I CAN’T STOP ME》
6.《OPTIONS》
7.《MOONLIGHT SUNRISE》
8.《MARS》
9.《I GOT YOU》
10.《The Feels》
11.《Gone》
12.《CRY FOR ME》
13.《HELL IN HEAVEN》
14.《RIGHT HAND GIRL》
15.《DIVE IN》子瑜SOSO
16.《STONE COLD》MINA SOLO
17.《MEEEEEE》娜璉SOLO
18.《FIX A DRINK》定延SOLO
19.《CHESS》多賢SOLO
20.《ATM》志效SOLO
21.《DECAFFEINATED》SANA SOLO
22.《MOVE LIKE THAT》MOMO SOLO
23.《FANCY》
24.《What is Love?》
25.《YES or YES》
26.《Dance The Night Away》
27.《Feel Special》
28.《ONE SPARK》
＊＊＊安可＊＊＊
29.《ME+YOU》
30.《日不落》
31.《MAGICAL》
＊＊返場安可＊＊
32.《TT》
