TWICE演唱會入列！揭十大網路熱議品特性：AI工具、情緒價值、理財

記者李鴻典／台北報導

數據科技品牌大數據股份有限公司於近日公布《2025 年 10 大網路熱議商品》洞察報告，透過旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察 2025 年全年網路討論脈動發現，今年最受關注的商品，生成式 AI 的ChatGPT 以近 94 萬筆聲量穩居年度冠軍，與Google Gemini成為日常工具，手機3C、演唱會、IP玩偶、甜品療癒型消費滲透生活每個縫隙，金融產品也同步走向更高的自主性，都不再只是短暫爆紅的話題王，而是能長時間被使用、被依賴，甚至陪伴消費者生活的存在。

AI風潮當道，ChatGPT以94萬筆聲量一舉封王。（圖／大數據提供）

大數據(股)公司指出，2025年入榜的商品幾乎都具備「能陪消費者走一段時間」的特性，不論是每天會用到的 AI 工具、紓壓療癒的娛樂體驗，或是需要長期關注的投資選擇。當外部環境不確定性升高，消費者更傾向選擇能帶來掌控感、安全感與情緒安放的產品，而網路聲量，正是這些心理需求最即時、最真實的反映。

話題重心從短期爆紅走向長期陪伴

ChatGPT、Gemini及iPhone 17讓AI 從炫技工具成為生活日常

大數據(股)公司發布《2025 年 10 大網路熱議商品》洞察報告，透過旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》回顧發現，2024 年的十大熱議商品多由 IP 型商品與話題收藏主導。以 LABUBU、吉伊卡哇等潮流 IP 為例，雖曾憑藉限量發售與社群擴散迅速引爆討論聲量，但隨著熱度退燒，相關話題也快速淡出討論場域，而 2025 年網路聲量成長幅度較前一年分別下滑 52% 與 28%，顯示單靠話題操作的商品，已難以支撐長時間的關注與討論。

ChatGPT年聲量飆破94萬筆，吉卜力風圖片生成深受網友喜愛。（圖／大數據提供）

相較之下，2025 年榜單出現明顯轉向。純粹依賴短期話題的商品幾乎消失，取而代之的是能被持續使用、反覆討論，並真正融入生活情境的產品與服務。這也反映出消費者對「一次性新奇感」的耐心正在降低，討論焦點開始轉向能長期陪伴、具實際使用價值的選擇。

在今年榜單中，AI 科技相關商品占據關鍵位置。ChatGPT 以年聲量突破 94 萬筆奪冠，象徵生成式 AI 已從嘗鮮工具，進一步進化為全民日常平台。從吉卜力風格圖片生成，到指令式互動、算命與公仔製作，各式應用在社群持續洗版，帶動大量教學與實測內容擴散，也讓 AI 成為日常對話的一部分。

Google Gemini 則在下半年憑藉快速生圖與 AI 簡報功能迅速竄升，成為創作者與上班族提升效率的重要工具。同樣備受矚目的還包括每年固定掀起討論熱潮的 iPhone 新機，iPhone 17 系列不再只聚焦硬體升級，而是全面導入 Apple Intelligence，從書寫校對、摘要與改寫，到照片清除干擾物、生成個人化表情符號 Genmoji，以及 FaceTime、訊息與電話的即時翻譯功能，進一步強化 AI 在日常溝通與工作情境中的角色。這些科技商品已經被納入生活與工作流程，成為民眾每天都會接觸的存在。

電玩、演唱會、醫美保養及甜點美食滿足身心靈的情緒價值

投資討論走出專業圈 主動式 ETF 成為全民話題

如果說 AI 回應的是效率焦慮，那麼療癒型商品回應的，正是情緒與身心壓力。2025 年榜單中，Switch 2、TWICE 演唱會、外泌體、Jellycat、統一翻轉布丁與生甜甜圈，看似橫跨娛樂、醫美與食品等不同產業，卻共享一個核心關鍵字「滿足感」。這類商品透過陪伴、情緒釋放與感官體驗，成為消費者日常生活中的情緒出口。

Nintendo Switch 2延續前一代成功公式，憑藉瑪利歐、薩爾達、蕉力全開等強勢 IP、掌機與家用的混合式體驗、社群互動強化與軟硬體生態圈，再加上「世代情感」與懷舊吸引力，引爆全球搶購，創造現象級銷售表現。年度網路聲量成長幅度高達3,270%，成為2025 年十大網路熱議商品聲量成長王。

Nintendo Switch 2首季銷量直衝1,036萬台 貼文留言數飆升33倍。（圖／大數據提供）

TWICE 世界巡迴演唱會不僅帶動高雄觀光產值逾 5 億元，隨著 2026 年加場消息曝光，相關討論聲量再度破萬，全年網路聲量成長幅度高達 2,607%，僅次於 Switch 2。尤其台灣籍成員周子瑜睽違十年首度與團員回台演出，更讓粉絲情感高度集中，相關話題持續延燒。

TWICE演唱會帶動高雄觀光產值逾5億元，2026加場討論聲量破萬。（圖／大數據提供）

外泌體於 2025 年躍升為生技與消費市場的關鍵熱詞。隨著全球臨床試驗加速、腫瘤與神經等治療應用持續突破，外泌體也同步跨足醫美、保健與再生醫學領域。兼具修復與煥膚訴求的外泌體產品，透過品牌與電商推廣，滿足現代人對身體修復與狀態維持的焦慮。至於 Jellycat 與創意甜點，則以「看似無用卻極度療癒」的形式，在社群中創造高度分享與共鳴。

外泌體兼具修復與煥膚功效，品牌與電商齊推保養與醫美產品。（圖／大數據提供）

主動式 ETF 是唯一入榜的金融商品。過去高度集中於專業投資人與財經媒體的 ETF 議題，2025 年開始大量出現在臉書社團、理財型 KOL 與一般投資人日常對話中。從新商品募集、掛牌消息，到績效是否能勝過 0050、高股息 ETF 的比較，相關討論呈現高度生活化，讓投資行為從買了放著，轉變為一種需要理解、參與與持續關注的日常選擇。

2025迎主動式ETF元年，熱議新兵募集掛牌、績效對決。（圖／大數據提供）

當熱議不再等於轉換

品牌需要更長線的互動設計

除了從聲量數據中看見趨勢輪廓，大數據(股)公司也進一步攜手全通路 AI 對話式商務平台 Omnichat，從真實網路數據出發，帶你拆解熱議商品背後的趨勢邏輯，協助品牌與企業提前為 2026 年行銷戰場做好準備。以 iPhone 17、Switch 2 等高單價商品為例，消費者往往歷經長時間比較與反覆詢問，若缺乏即時引導，極容易在決策過程中流失；而在 TWICE 演唱會、外泌體或 Jellycat 等體驗與情緒導向商品中，品牌能否持續互動、建立信任，往往比一次性的曝光更為關鍵。

Omnichat表示透過整合社群互動、私域對話與行為標籤，協助品牌將短期流量轉化為可持續經營的顧客關係，讓討論不只停留在熱度，而能延伸為留存與回購。大數據(股)公司則表示，當消費行為從追逐話題轉向尋求陪伴，數據不只是回顧市場，更成為品牌預測下一步的關鍵工具。

