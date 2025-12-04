TWICE演唱會加場拓元搶票攻略！Live Nation Taiwan會員註冊？卡友資格？拓元搶票練習、事前準備一次看

韓國女團TWICE出道10年，首次以團體之姿登台，11/22、11/23在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦《THIS IS FOR》巡演，演唱會門票分三階段販售，8/26星展萬事達卡卡友優先購、8/27 Live Nation Taiwan會員預售、8/28兩場同步全面開賣，此外因為11/23加場公布較晚，還有星展萬事達卡全卡友11/23加場精選票，官方售票平台為拓元售票，並且採全場實名制販售。千萬不要購買來路不明的票券，以保障自己的權益喔！以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及拓元搶票技巧的讀者們整理TWICE演唱會搶票完整攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式，讓搶票更順利，祝福大家都能成功見到自己喜歡的偶像！

TWICE臺北大巨蛋連唱兩天，12/2優先購、12/4拓元開賣！

【事前準備】

一、馬上筆記搶票時間

⭐最新消息：8/27理想國宣布TWICE演唱會加場11/23場次，8/28上午11點兩場同步全面開賣，此外因為11/23加場公布較晚，還有星展萬事達卡全卡友11/23加場精選票專區，同樣是8/28上午11點開放購票。

（以下是原11/22購票時程）TWICE演唱會搶票分三階段，第一階段8/26上午11點開放星展萬事達卡卡友預售，僅限星展萬事達卡信用卡與簽帳金融卡付款；第二階段8/27上午11點為Live Nation Taiwan會員預售，記得先註冊Live Nation Taiwan會員，會員免費註冊；8/28上午11點全面開賣，注意購票平台皆在拓元售票網站，僅Live Nation Taiwan會員預售需先從Live Nation Taiwan網頁跳轉至拓元購票頁面。以下將分階段詳細說明購票流程。

❣️第一階段：星展萬事達卡卡友預售

1. 參加資格：持星展萬事達卡信用卡或簽帳金融卡者。

👉活動公告頁面

2. 在驗證頁面，若持有的是信用卡輸入卡號前6碼，簽帳金融卡輸入前8碼。

Ｑ＆Ａ時間

Ｑ：付款方式？

Ａ：僅能使用該張星展萬事達卡信用卡/簽帳金融卡結帳。

Ｑ：一個帳號可以買幾張票？

Ａ：每場單筆訂單限購2張，每個帳號最多2張。

Ｑ：購票流程？

Ａ：註冊／登入拓元售票會員👉進入TWICE售票頁面👉點選立即購票👉輸入「星展萬事達卡信用卡前6碼/簽帳金融卡前8碼」👉開始購票👉使用該張信用卡/簽帳金融卡結帳

❣️第二階段：Live Nation Taiwan會員預售

1. 註冊/登入Live Nation Taiwan會員，至註冊E-mail點擊確認信連結，啟用Live Nation Taiwan會員帳號。

👉註冊連結

👉Live Nation Taiwan 會員註冊及預購流程

2. 購票當天確認Live Nation Taiwan網頁和拓元售票系統皆登入完成，以利跳轉時節省登入時間。

TWICE搶票攻略Live Nation Taiwan會員購票階段。（圖／截取自Live Nation Taiwan網站）

Ｑ＆Ａ時間

Ｑ：拓元會員帳號要與Live Nation Taiwan註冊帳號的電子信箱一樣嗎？

Ａ：不用，但實名制帶入的資訊會是拓元帳號的資訊。

Ｑ：Live Nation Taiwan會員要錢嗎？

Ａ：有信箱就可以註冊，不需付錢。

Ｑ：一定要從Live Nation Taiwan購票嗎？不能直接點拓元？

Ａ：一定要從Live Nation Taiwan跳轉，直接開拓元找不到入口的喔。且務必提早完成註冊和驗證，當天辦的話非常有可能因為網路塞車收不到驗證信。

Ｑ：購票流程？

Ａ：登入拓元售票會員+登入Live Nation Taiwan會員👉先打開Live Nation Taiwan頁面👉約10點50分左右準備好，紅色方塊將變為可點選👉點擊跳轉至拓元售票頁面👉開始購票

Ｑ：一個帳號可以買幾張票？

Ａ：每場單筆訂單限購2張，每個帳號最多2張。

Ｑ：付款方式？

Ａ：可選擇【ATM虛擬帳號付款】或【信用卡付款】。但2025/11/15起，付款方式僅限【信用卡付款】。

❣️第三階段：全面開賣

這個階段只需要擁有拓元會員帳號，即可參加購票，以下將教學拓元搶票技巧完整攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式等。

TWICE演唱會售票資訊出爐。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

二、拓元會員註冊、完成手機驗證、確認會員資料

TWICE演唱會官方售票平台是拓元，除了Live Nation Taiwan購票階段需要先「路過」Live Nation Taiwan網站外，購票行為皆是在拓元售票系統上完成，所以一定要先擁有拓元會員帳號，拓元可透過Facebook或Google註冊，記得註冊後填寫會員資料並完成手機驗證，方可獲得購票資格。

進入拓元售票首頁，點選右上角【會員登入】

拓元搶票攻略：會員註冊。（圖／截自拓元售票網站）

選擇Google或Facebook帳號登入

拓元搶票攻略：會員註冊。（圖／截自拓元售票網站）

頁面跳轉，輸入Google或Facebook密碼申請會員

點選右上角【會員帳戶】→【會員資料】填寫會員基本資料（包含國籍、姓名、證件字號、性別、生日），並完成手機號碼驗證。

⭐會員基本資料就是實名制會帶入的資料，所以一定要是符合證件的真實姓名、證件字號。

拓元搶票攻略：會員資料驗證。（圖／截自拓元售票網站）

拓元搶票攻略：會員資料驗證。（圖／截自拓元售票網站）

拓元搶票攻略：會員資料驗證。（圖／截自拓元售票網站）

注意事項：

選定之會員帳號， 經手機號碼驗證完成後無法更換 ，請務必謹慎選定常用帳號。

一個證件號碼僅可綁定於一個會員帳號 ，不可多個會員帳號共用一個證件號碼。

一個手機號碼僅可綁定於一個會員帳號 ，不可多個會員帳號共用一個手機號碼。

會員基本資料一旦送出，就不能自行修改，尤其這場是實名制售票，會直接帶入會員資料，如有錯誤一定要馬上立刻現在聯絡客服！！搶票前記得提前確認！

三、研讀座位圖和票價

TWICE演唱會辦在高雄世運主場館，主舞台位於正中央，建議大家可以在社群平台上搜尋TWICE演唱會，參考各位前輩的建議，確認其他國家的場次中，喜歡的成員多會站在那一側，此外也要注意高雄世運主場館的視現遮蔽區（如下）。VIP 套票 NT$8,800包含演前Soundcheck event、VIP 掛繩和吊牌一組、明信片組、周邊商品優先購等。記得搶票前確認自己要的票價和票區代號，最好準備前三順位寫在紙上，搶票時才不會因為第一順位沒了而驚慌，請馬上根據順位搶下去！

演出票價：

VIP 套票 NT$8,800

$6,800 / $5,800 / $4,800 / $3,800 / $2,800 / $1,800

視線遮蔽狀況：每區遮蔽情形各有不同，請於購買前審慎考慮，確定可接受才購票，現場將不接受以視線遮蔽或不良為由要求退票或換位。

👉區域：B02, B03, B06, B08, C05, C06, C07, C12, D02, D03, D07, E01, E07, E08, E09, E15, E18, E19, E31, F02, F03, F04, F05, F06, G06, G07, G08, H02, H05, H06, H07, I02

座位圖：

TWICE演唱會座位圖。（圖／Live Nation Taiwan）

四、確認購票規則與付款方式

搶票前一定要詳讀TWICE演唱會購票相關規定，以下為讀者抓重點，

Live Nation Taiwan會員預售及正式開賣，每人每場限購至多2張，單筆訂單限購至多2張，但不含星展萬事達卡卡友預售。👉意思是Live Nation Taiwan和全面開賣這兩階段加起來不能超過2張，但不包含卡友階段，所以有卡的話最多可以買到4張。 預售階段僅提供特定或優先購買之服務，不保證序號或座位排號一定優於正式開賣，亦不保證購得票券。 節目每張票券外加系統服務費100元。 每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。👉馬上去檢查自己的拓元帳號會員資料是否正確！ 同一場次，若有第二筆以上訂單，第一張票券仍會自動帶入購票會員的姓名，且無法修改，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。如果同一筆訂單中有不同票價，第一張票券系統會自動帶入購票會員的姓名，無法提供票價和座位的挑選和修改，建議不同票價請分開訂票。👉這種狀況基本上很少見，因為很少有機會可以在同一筆訂單中挑到兩張不一樣票價的（時間來不及），總之避免這種狀況，建議一個訂單兩張票都買同價位！ 一旦完成訂單，不接受任何理由要求修改、更正或補填姓名，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。👉目前官方公布的資訊沒有寫明退票是一定要兩張都退，還是可以選擇單退母票或子票，最好還是確認拓元會員本人和同行者的資訊再購買，以免好不容易搶到票卻要忍痛退掉！

五、付款方式

【信用卡付款】：信用卡僅限VISA、MasterCard、JCB卡（無法使用AE、銀聯、大來卡）購票前請先確認信用卡額度是否足夠；進入刷卡頁面後，請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗，刷卡資料送出前請檢查是否正確。

⭐2025/11/15起，付款方式僅限【信用卡付款】。

拓元搶票攻略：信用卡付款。（圖／截自拓元售票網站）

【ATM虛擬帳號付款】：虛擬帳號需在一小時內結帳完畢。若是刷卡失敗轉ATM付款，請至【訂單查詢】確認付款資訊，最重要的是要在繳款期限內完成付款，訂單才算成立。

⭐非國泰世華金融卡或國泰世華櫃員機需另付轉帳手續費$15元。

拓元搶票攻略：ATM虛擬帳號付款。（圖／截自拓元售票網站）

【搶票SOP】

一、進入購票頁面

拓元搶票攻略：節目資訊搜尋。（圖／截自拓元售票網站）

進入售票頁面，點選【立即購票】（若為多場次，請確認欲購買的場次日期）

※搶票小技巧：將網址的「detail」改為「game」，會直接抵達日期場次頁面開始購票，現省3秒。

👉https://tixcraft.com/activity/game/25_twice

拓元搶票攻略：立即購票。（圖／截自拓元售票網站）

二、記得先登入啊！

務必記得當天提前登入拓元帳號／Live Nation Taiwan會員帳號，不要等到要買時才發現沒登入！

三、卡友預售、Live Nation Taiwan預售階段、輸入驗證碼

星展卡友預售： 提前在記事本打好卡號（信用卡卡號前6碼，簽帳金融卡前8碼）👉星展卡友購票頁面👉點擊立即購票後👉輸入卡號👉開始購票

Live Nation Taiwan會員預售：登入拓元售票會員+登入Live Nation Taiwan會員👉先打開Live Nation Taiwan頁面👉約10點50分左右準備好，紅色方塊將變為可點選👉點擊跳轉至拓元售票頁面👉開始購票

拓元搶票攻略：輸入官方會員預購碼或信用卡卡號驗證優先購資格。（圖／截自拓元售票網站）

下一步進入【座位選擇】頁面，建議選擇【電腦配位】加快購票速度，只要選擇票區→選擇張數→輸入驗證碼→勾選同意（以上步驟速度要快！）

拓元搶票攻略：座位選擇。（圖／截自拓元售票網站）

※搶票小技巧：提前將輸入法改為英文，輸入不分大小寫！推薦大家可以搜尋驗證碼練習網頁多多練習。

※抓重點 👉驗證碼皆為小寫英文，要用小寫來判斷字母，並且都是4碼，此外e和c、h和d容易混淆、l一定是L小寫不會是大寫I。

拓元搶票攻略6：數量選擇、驗證碼。（圖／截自拓元售票網站）

四、確認購買資料、付款方式

圈圈轉完後如果順利進到確認資料頁面，那已經等於成功了一大半，只要在10分鐘內確認資料、付款方式、取票方式，就會依您的選擇跳轉至信用卡付款頁面或虛擬帳號的資訊。

拓元搶票攻略：10分鐘內填寫資料。（圖／截自拓元售票網站）

ATM虛擬帳號轉帳通常有1小時給你付款，信用卡是當下刷完就OK。

拓元搶票攻略：ATM虛擬帳號要在1小時內完成付款。（圖／截自拓元售票網站）

記得到右上角【會員帳戶】→【訂單查詢】，確認訂單狀況是否付款完成，才算大功告成！

拓元搶票攻略：最後一步確認訂單狀態。（圖／截自拓元售票網站）

五、拓元取票方式

拓元售票系統有五種取票方式，但每個節目的取票方式及系統服務費設定不同，請詳閱購買節目頁面的【購票提醒】，本場TWICE演唱會為【7-11 ibon取票】。

開放取票日期為該場次 開演前5天 。

2025/11/22（六）場次，開放取票日期為 2025/11/17（一） 起。

至訂單查詢查看取票資訊，方可至7-11 ibon取票。

於ibon取票時無須支付取票手續費。

TWICE演唱會拓元取票方式。（圖／截自拓元售票網站）

六、拓元退票方式

如果要走到退票這步的話，記得先 詳閱該節目頁面的【退票說明】 ，通常狀況下若因個人因素需要退票者，每張票券酌收 票面金額5%手續費 ，相關服務費用與寄回郵資非屬票價部分不在退費範圍之內。

此外購票後（不含購票當日）三日內得申請退票，第四日起即不接受退票申請；如購票日距活動日不足三日，請於活動開始前完成退票申請。

TWICE演唱會拓元退票方式。（圖／截自拓元售票網站）

【拓元搶票技巧－Check清單】

確認網速、開啟中原標準時間網頁。 最好是用電腦搶，手機為輔。 搶票成功的基本還是網速和手速，可搜尋網速檢測器網頁測速，確認網路穩定；手速的部分，可以先練習輸入驗證碼以及神人製作的搶票練習網頁，在網路上都可以找到資源。 用iOS系統搶票記得關閉鍵盤的【自動修正】功能，不然輸驗證碼時被修正你會發瘋！路徑：設定→一般→鍵盤→自動修正。 使用電腦搶票時請盡量只留拓元和中原標準時間兩個分頁，用手機搶的話也請先關掉其他視窗。 可嘗試先清除瀏覽器cookie，據傳可以提升瀏覽器速度，但記得清完之後要重新登入拓元官網會員！也有人說使用Microsoft Edge 瀏覽器會比較快，但小編建議還是用習慣的瀏覽器比較不會手忙腳亂。 提前列好心中理想票區順位，最好列前三或更多，以防進入座位選擇時沒看到第一想要的票區，猶豫就會敗北，提前準備好第二、第三順位有備無患。 注意提前檢查拓元售票網站上的會員資料是否符合實名證件，如需修改，應盡早聯繫客服。！ 拓元售票系統的購票網頁，點進Banner會進入該場演唱會的資訊頁，再按下「立即購票」，才會出現日期場次，此時可以將網址的「detail」改為「game」，會直接抵達日期場次頁面，直接開始購票，現省3秒。 於「整點」重新整理購票頁面，不要為了搶快在59分就點下去，那就真的輸在起跑點上了！ 所有資料（會員預購碼、信用卡資訊）都要先儲存複製在記事本上，以便快速貼上。 在系統轉圈圈位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！就算顯示已售完也不要重整，重複按確定、送出，都還有機會撿到釋出的票券。 因為填寫資料的時間是10分鐘，搶票開始後30分鐘通常每10分鐘都會有些票掉出來，還有售票後1小時是ATM虛擬帳號截止時間，這幾個時間點有等有機會！

TWICE出道10周年首度登台。（圖／TWICE FB）

有票噴霧加持！！！

以上就是拓元搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上拓元網站熟悉動線，偷偷用其他場次練習一下流程，然後多做好事累積買到票的運氣，或者花點時間去拜拜請月老幫幫忙，牽起你和偶像見面的紅線！祝福所有想要票的讀者都能如願以償、心想事成！

👁️‍🗨️防詐小提醒：

拓元售票不會以電話或簡訊主動聯繫消費者處理重複扣款或信用卡問題，亦無使用Line帳號提供客戶服務。如您接獲可疑來電，請勿提供任何個人資訊，也請勿依照其指示操作，以免受騙。

‼️如需確認訂單狀況，請至拓元售票官網的【訂單查詢】頁面，或透過客服信箱「聯繫我們」與拓元聯繫。

