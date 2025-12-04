TWICE演唱會加場拓元搶票攻略！Live Nation Taiwan會員註冊？卡友資格？拓元搶票練習、事前準備一次看
韓國女團TWICE出道10年，首次以團體之姿登台，11/22、11/23在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦《THIS IS FOR》巡演，演唱會門票分三階段販售，8/26星展萬事達卡卡友優先購、8/27 Live Nation Taiwan會員預售、8/28兩場同步全面開賣，此外因為11/23加場公布較晚，還有星展萬事達卡全卡友11/23加場精選票，官方售票平台為拓元售票，並且採全場實名制販售。千萬不要購買來路不明的票券，以保障自己的權益喔！以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及拓元搶票技巧的讀者們整理TWICE演唱會搶票完整攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式，讓搶票更順利，祝福大家都能成功見到自己喜歡的偶像！
👉TWICE演唱會11/22、11/23唱進高雄！時間地點、售票時間、票價座位、VIP 套票一次看
【事前準備】
一、馬上筆記搶票時間
⭐最新消息：8/27理想國宣布TWICE演唱會加場11/23場次，8/28上午11點兩場同步全面開賣，此外因為11/23加場公布較晚，還有星展萬事達卡全卡友11/23加場精選票專區，同樣是8/28上午11點開放購票。
（以下是原11/22購票時程）TWICE演唱會搶票分三階段，第一階段8/26上午11點開放星展萬事達卡卡友預售，僅限星展萬事達卡信用卡與簽帳金融卡付款；第二階段8/27上午11點為Live Nation Taiwan會員預售，記得先註冊Live Nation Taiwan會員，會員免費註冊；8/28上午11點全面開賣，注意購票平台皆在拓元售票網站，僅Live Nation Taiwan會員預售需先從Live Nation Taiwan網頁跳轉至拓元購票頁面。以下將分階段詳細說明購票流程。
2025/08/26（二）11:00～23:59｜星展萬事達卡卡友預售票👉拓元售票
2025/08/27（三）11:00～23:59｜Live Nation Taiwan會員預售👉拓元售票
2025/08/28（四）11:00｜兩場同步全面開賣👉拓元售票
2025/08/28（四）11:00～23:59｜星展萬事達卡全卡友11/23加場精選票
❣️第一階段：星展萬事達卡卡友預售
1. 參加資格：持星展萬事達卡信用卡或簽帳金融卡者。
👉活動公告頁面
2. 在驗證頁面，若持有的是信用卡輸入卡號前6碼，簽帳金融卡輸入前8碼。
Ｑ＆Ａ時間
Ｑ：付款方式？
Ａ：僅能使用該張星展萬事達卡信用卡/簽帳金融卡結帳。
Ｑ：一個帳號可以買幾張票？
Ａ：每場單筆訂單限購2張，每個帳號最多2張。
Ｑ：購票流程？
Ａ：註冊／登入拓元售票會員👉進入TWICE售票頁面👉點選立即購票👉輸入「星展萬事達卡信用卡前6碼/簽帳金融卡前8碼」👉開始購票👉使用該張信用卡/簽帳金融卡結帳
❣️第二階段：Live Nation Taiwan會員預售
1. 註冊/登入Live Nation Taiwan會員，至註冊E-mail點擊確認信連結，啟用Live Nation Taiwan會員帳號。
👉註冊連結
👉Live Nation Taiwan 會員註冊及預購流程
2. 購票當天確認Live Nation Taiwan網頁和拓元售票系統皆登入完成，以利跳轉時節省登入時間。
Ｑ＆Ａ時間
Ｑ：拓元會員帳號要與Live Nation Taiwan註冊帳號的電子信箱一樣嗎？
Ａ：不用，但實名制帶入的資訊會是拓元帳號的資訊。
Ｑ：Live Nation Taiwan會員要錢嗎？
Ａ：有信箱就可以註冊，不需付錢。
Ｑ：一定要從Live Nation Taiwan購票嗎？不能直接點拓元？
Ａ：一定要從Live Nation Taiwan跳轉，直接開拓元找不到入口的喔。且務必提早完成註冊和驗證，當天辦的話非常有可能因為網路塞車收不到驗證信。
Ｑ：購票流程？
Ａ：登入拓元售票會員+登入Live Nation Taiwan會員👉先打開Live Nation Taiwan頁面👉約10點50分左右準備好，紅色方塊將變為可點選👉點擊跳轉至拓元售票頁面👉開始購票
Ｑ：一個帳號可以買幾張票？
Ａ：每場單筆訂單限購2張，每個帳號最多2張。
Ｑ：付款方式？
Ａ：可選擇【ATM虛擬帳號付款】或【信用卡付款】。但2025/11/15起，付款方式僅限【信用卡付款】。
❣️第三階段：全面開賣
這個階段只需要擁有拓元會員帳號，即可參加購票，以下將教學拓元搶票技巧完整攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式等。
二、拓元會員註冊、完成手機驗證、確認會員資料
TWICE演唱會官方售票平台是拓元，除了Live Nation Taiwan購票階段需要先「路過」Live Nation Taiwan網站外，購票行為皆是在拓元售票系統上完成，所以一定要先擁有拓元會員帳號，拓元可透過Facebook或Google註冊，記得註冊後填寫會員資料並完成手機驗證，方可獲得購票資格。
進入拓元售票首頁，點選右上角【會員登入】
選擇Google或Facebook帳號登入
頁面跳轉，輸入Google或Facebook密碼申請會員
點選右上角【會員帳戶】→【會員資料】填寫會員基本資料（包含國籍、姓名、證件字號、性別、生日），並完成手機號碼驗證。
⭐會員基本資料就是實名制會帶入的資料，所以一定要是符合證件的真實姓名、證件字號。
注意事項：
選定之會員帳號，經手機號碼驗證完成後無法更換，請務必謹慎選定常用帳號。
一個證件號碼僅可綁定於一個會員帳號，不可多個會員帳號共用一個證件號碼。
一個手機號碼僅可綁定於一個會員帳號，不可多個會員帳號共用一個手機號碼。
會員基本資料一旦送出，就不能自行修改，尤其這場是實名制售票，會直接帶入會員資料，如有錯誤一定要馬上立刻現在聯絡客服！！搶票前記得提前確認！
三、研讀座位圖和票價
TWICE演唱會辦在高雄世運主場館，主舞台位於正中央，建議大家可以在社群平台上搜尋TWICE演唱會，參考各位前輩的建議，確認其他國家的場次中，喜歡的成員多會站在那一側，此外也要注意高雄世運主場館的視現遮蔽區（如下）。VIP 套票 NT$8,800包含演前Soundcheck event、VIP 掛繩和吊牌一組、明信片組、周邊商品優先購等。記得搶票前確認自己要的票價和票區代號，最好準備前三順位寫在紙上，搶票時才不會因為第一順位沒了而驚慌，請馬上根據順位搶下去！
演出票價：
VIP 套票 NT$8,800
$6,800 / $5,800 / $4,800 / $3,800 / $2,800 / $1,800
視線遮蔽狀況：每區遮蔽情形各有不同，請於購買前審慎考慮，確定可接受才購票，現場將不接受以視線遮蔽或不良為由要求退票或換位。
👉區域：B02, B03, B06, B08, C05, C06, C07, C12, D02, D03, D07, E01, E07, E08, E09, E15, E18, E19, E31, F02, F03, F04, F05, F06, G06, G07, G08, H02, H05, H06, H07, I02
座位圖：
四、確認購票規則與付款方式
搶票前一定要詳讀TWICE演唱會購票相關規定，以下為讀者抓重點，
Live Nation Taiwan會員預售及正式開賣，每人每場限購至多2張，單筆訂單限購至多2張，但不含星展萬事達卡卡友預售。👉意思是Live Nation Taiwan和全面開賣這兩階段加起來不能超過2張，但不包含卡友階段，所以有卡的話最多可以買到4張。
預售階段僅提供特定或優先購買之服務，不保證序號或座位排號一定優於正式開賣，亦不保證購得票券。
節目每張票券外加系統服務費100元。
每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。👉馬上去檢查自己的拓元帳號會員資料是否正確！
同一場次，若有第二筆以上訂單，第一張票券仍會自動帶入購票會員的姓名，且無法修改，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。如果同一筆訂單中有不同票價，第一張票券系統會自動帶入購票會員的姓名，無法提供票價和座位的挑選和修改，建議不同票價請分開訂票。👉這種狀況基本上很少見，因為很少有機會可以在同一筆訂單中挑到兩張不一樣票價的（時間來不及），總之避免這種狀況，建議一個訂單兩張票都買同價位！
一旦完成訂單，不接受任何理由要求修改、更正或補填姓名，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。👉目前官方公布的資訊沒有寫明退票是一定要兩張都退，還是可以選擇單退母票或子票，最好還是確認拓元會員本人和同行者的資訊再購買，以免好不容易搶到票卻要忍痛退掉！
五、付款方式
【信用卡付款】：信用卡僅限VISA、MasterCard、JCB卡（無法使用AE、銀聯、大來卡）購票前請先確認信用卡額度是否足夠；進入刷卡頁面後，請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗，刷卡資料送出前請檢查是否正確。
⭐2025/11/15起，付款方式僅限【信用卡付款】。
【ATM虛擬帳號付款】：虛擬帳號需在一小時內結帳完畢。若是刷卡失敗轉ATM付款，請至【訂單查詢】確認付款資訊，最重要的是要在繳款期限內完成付款，訂單才算成立。
⭐非國泰世華金融卡或國泰世華櫃員機需另付轉帳手續費$15元。
【搶票SOP】
一、進入購票頁面
透過主辦單位臉書連結或拓元首頁Banner、【節目資訊】或【搜尋節目】都可查找想購買的演唱會活動。
TWICE高雄演唱會購票連結👉 拓元售票
進入售票頁面，點選【立即購票】（若為多場次，請確認欲購買的場次日期）
※搶票小技巧：將網址的「detail」改為「game」，會直接抵達日期場次頁面開始購票，現省3秒。
👉https://tixcraft.com/activity/game/25_twice
二、記得先登入啊！
務必記得當天提前登入拓元帳號／Live Nation Taiwan會員帳號，不要等到要買時才發現沒登入！
三、卡友預售、Live Nation Taiwan預售階段、輸入驗證碼
星展卡友預售：提前在記事本打好卡號（信用卡卡號前6碼，簽帳金融卡前8碼）👉星展卡友購票頁面👉點擊立即購票後👉輸入卡號👉開始購票
Live Nation Taiwan會員預售：登入拓元售票會員+登入Live Nation Taiwan會員👉先打開Live Nation Taiwan頁面👉約10點50分左右準備好，紅色方塊將變為可點選👉點擊跳轉至拓元售票頁面👉開始購票
下一步進入【座位選擇】頁面，建議選擇【電腦配位】加快購票速度，只要選擇票區→選擇張數→輸入驗證碼→勾選同意（以上步驟速度要快！）
※搶票小技巧：提前將輸入法改為英文，輸入不分大小寫！推薦大家可以搜尋驗證碼練習網頁多多練習。
※抓重點 👉驗證碼皆為小寫英文，要用小寫來判斷字母，並且都是4碼，此外e和c、h和d容易混淆、l一定是L小寫不會是大寫I。
四、確認購買資料、付款方式
圈圈轉完後如果順利進到確認資料頁面，那已經等於成功了一大半，只要在10分鐘內確認資料、付款方式、取票方式，就會依您的選擇跳轉至信用卡付款頁面或虛擬帳號的資訊。
ATM虛擬帳號轉帳通常有1小時給你付款，信用卡是當下刷完就OK。
記得到右上角【會員帳戶】→【訂單查詢】，確認訂單狀況是否付款完成，才算大功告成！
五、拓元取票方式
拓元售票系統有五種取票方式，但每個節目的取票方式及系統服務費設定不同，請詳閱購買節目頁面的【購票提醒】，本場TWICE演唱會為【7-11 ibon取票】。
開放取票日期為該場次開演前5天。
2025/11/22（六）場次，開放取票日期為2025/11/17（一）起。
至訂單查詢查看取票資訊，方可至7-11 ibon取票。
於ibon取票時無須支付取票手續費。
六、拓元退票方式
如果要走到退票這步的話，記得先詳閱該節目頁面的【退票說明】，通常狀況下若因個人因素需要退票者，每張票券酌收票面金額5%手續費，相關服務費用與寄回郵資非屬票價部分不在退費範圍之內。
此外購票後（不含購票當日）三日內得申請退票，第四日起即不接受退票申請；如購票日距活動日不足三日，請於活動開始前完成退票申請。
【拓元搶票技巧－Check清單】
最好是用電腦搶，手機為輔。
搶票成功的基本還是網速和手速，可搜尋網速檢測器網頁測速，確認網路穩定；手速的部分，可以先練習輸入驗證碼以及神人製作的搶票練習網頁，在網路上都可以找到資源。
用iOS系統搶票記得關閉鍵盤的【自動修正】功能，不然輸驗證碼時被修正你會發瘋！路徑：設定→一般→鍵盤→自動修正。
使用電腦搶票時請盡量只留拓元和中原標準時間兩個分頁，用手機搶的話也請先關掉其他視窗。
可嘗試先清除瀏覽器cookie，據傳可以提升瀏覽器速度，但記得清完之後要重新登入拓元官網會員！也有人說使用Microsoft Edge 瀏覽器會比較快，但小編建議還是用習慣的瀏覽器比較不會手忙腳亂。
提前列好心中理想票區順位，最好列前三或更多，以防進入座位選擇時沒看到第一想要的票區，猶豫就會敗北，提前準備好第二、第三順位有備無患。
注意提前檢查拓元售票網站上的會員資料是否符合實名證件，如需修改，應盡早聯繫客服。！
拓元售票系統的購票網頁，點進Banner會進入該場演唱會的資訊頁，再按下「立即購票」，才會出現日期場次，此時可以將網址的「detail」改為「game」，會直接抵達日期場次頁面，直接開始購票，現省3秒。
於「整點」重新整理購票頁面，不要為了搶快在59分就點下去，那就真的輸在起跑點上了！
所有資料（會員預購碼、信用卡資訊）都要先儲存複製在記事本上，以便快速貼上。
在系統轉圈圈位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！就算顯示已售完也不要重整，重複按確定、送出，都還有機會撿到釋出的票券。
因為填寫資料的時間是10分鐘，搶票開始後30分鐘通常每10分鐘都會有些票掉出來，還有售票後1小時是ATM虛擬帳號截止時間，這幾個時間點有等有機會！
有票噴霧加持！！！
以上就是拓元搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上拓元網站熟悉動線，偷偷用其他場次練習一下流程，然後多做好事累積買到票的運氣，或者花點時間去拜拜請月老幫幫忙，牽起你和偶像見面的紅線！祝福所有想要票的讀者都能如願以償、心想事成！
👁️🗨️防詐小提醒：
拓元售票不會以電話或簡訊主動聯繫消費者處理重複扣款或信用卡問題，亦無使用Line帳號提供客戶服務。如您接獲可疑來電，請勿提供任何個人資訊，也請勿依照其指示操作，以免受騙。
‼️如需確認訂單狀況，請至拓元售票官網的【訂單查詢】頁面，或透過客服信箱「聯繫我們」與拓元聯繫。
全台演唱會攻略
●【全部】2025全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】FTISLAND、Super Junior、ZB1、RIIZE、NCT DREAM⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、權恩妃、ITZY、NMIXX、請夏、BLACKPINK⋯不斷更新
●【華語】江蕙、伍佰、告五人、周華健、周興哲、Energy⋯演唱會懶人包
●【東洋】星野源、優里、Suchmos、綠黃色社會、初音未來⋯追星必看
●【歐美】Doja Cat、OneRepublic、Blue、史汀、M2M⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】李宰旭、呂珍九、佐藤健、秋英宇、鄭準元⋯訪台資訊
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 4 小時前 ・ 6
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 59 分鐘前 ・ 3
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 982
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 19 小時前 ・ 104
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 408
高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她昨（3）日質詢時改口對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，在《日中聯合聲明》的立場沒有改變，讓外界好奇是否改變態度？對此，精神科醫師沈政男找出條約的日本原文，分析真正含意。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 83
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
世界盃資格賽》排名第5的台灣隊2連敗後戰力榜暴跌 中國也是
2027世界盃亞洲區資格賽首輪第一階段本週一告一段落，國際籃總（FIBA）官網今天推出這階段賽後的最新戰力排名，原本高居第5的台灣男籃在吞下2連敗後，跌到第12名，南韓和日本則是一口氣衝到第2和第3名。世界盃資格賽開打前，FIBA的戰力榜把台灣排在第5名，優於同組的日本、南韓。由於台灣男籃在亞洲盃獲自由時報 ・ 1 小時前 ・ 7
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 181
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光
香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 78
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 149
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 6 小時前 ・ 2
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 35
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 50
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 190
被爆搬進台北蛋黃區豪宅！黃國昌鬆口認：汐止老家拆了當然就在外租房
民眾黨主席黃國昌長期高喊「居住正義」，如今遭爆一年多前搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段一處近億元豪宅，生活圈完全轉往台北市蛋黃區，外界質疑其雙標與形象落差。對此，黃國昌今（4日）受訪回應，「我2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子住啊！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 81