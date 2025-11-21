TWICE演唱會周末高雄開唱 確定少一人

南韓偶像女團「TWICE」將在本周末於高雄開唱，不過成員彩瑛（左二）因健康因素將缺席。（圖：IG）

南韓超人氣女團TWICE本週末首次於高雄世運主場館開唱，兩天的演出令粉絲期待不已。不過JYP娛樂昨天（20日）晚間突然發布公告，證實成員彩瑛因健康問題無法參加高雄演唱會，消息一出讓許多ONCE相當擔心。

JYP在聲明中指出，彩瑛日前接受醫師診斷後，確定為血管迷走神經性昏厥，屬於遇到特定刺激時會出現心跳放慢、血壓驟降，進而產生暈厥的症狀。經醫療團隊評估，她目前需要充分休息，以避免病情惡化。經公司與彩瑛本人討論後，決定將她今年底前的所有行程全面暫停。

JYP也在公告中表示遺憾，彩瑛將無法出席接下來的世界巡迴演唱會，包括高雄、香港與曼谷三站。公司透露彩瑛對自己無法與粉絲見面感到沮喪，也藉由公司向所有支持她的粉絲致上歉意。據了解TWICE目前正進行《READY TO BE》世界巡演，JYP娛樂強調將全力協助彩瑛的康復，也感謝粉絲在這段期間的理解與包容。