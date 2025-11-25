TWICE演唱會圓滿落幕！子瑜媽曝心聲「像嫁女兒」 歌迷感動落淚

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

韓國超人氣女團TWICE連續2天在高雄世運主場館舉辦的《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會圓滿落幕，讓歌迷留下難忘回憶，已開始敲碗下一次TWICE再次來台開唱。台灣成員子瑜的媽媽昨（24）日晚間在IG分享心情，她說「因為大家熱烈歡迎TWICE首場高雄演唱會，如同喜慶一般的熱鬧氛圍，才讓我有一種嫁女兒的感動和緊張」，讓身為媽媽的她既感動又驕傲。

子瑜的媽媽（24）日發文感謝，演唱會如同喜慶一般的熱鬧氛圍，讓她有一種嫁女兒的感動。（圖／黃燕玲IG）

子瑜媽媽黃燕玲在演唱會結束的隔天，在IG貼出自己拿花的照片，寫下自己對演唱會的感觸，她表示，「身為媽媽，坐在台下看著子瑜和成員們在舞台上全力以赴的樣子，真的既感動又驕傲，餘韻到今天都還未消散」。

更讓她驚喜的是，演唱會途中被拍到登上大螢幕，讓她覺得能跟現場滿滿的粉絲一起揮應援棒、一起尖叫、一起歡笑，是一種很特別的體驗。

TWICE首場高雄演唱會受到大家熱烈歡迎，熱鬧氛圍像在舉辦慶典，讓黃燕玲覺得「有一種嫁女兒的感動和緊張，能在這樣的夜晚和大家同歡，是很珍貴、很溫暖的回憶。」

媽媽最後也感謝高雄市政府準備的應援，與店家贊助的家鄉伴手禮、各式小吃等，以及藝人陶晶瑩贊助演唱會2天的早餐，並邀全球粉絲一起期待明年TWICE即將在台北大巨蛋的演出，演唱會圓滿落幕，她也祝福每位 ONCE 都能把這份能量帶回生活裡。

貼文引來大量粉絲留言，「Twice們跟子瑜都很棒，期待再來台灣開唱～」、「已經幸福到不知道怎麼形容了」、「謝謝瑜媽給我們這麼棒的周子瑜」、「恭喜子瑜跟瑜媽，也恭喜我們所有萬斯，大家終於夢想成真了周子瑜萬歲」。

