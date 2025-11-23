TWICE演唱會場外違規攤販鬧 不服取締、員警追捕摔傷

韓國女團TWICE昨天（22）在高雄世運主場館開唱，場外有違規攤販出沒。（圖／東森新聞）





韓國女團TWICE昨天（22）在高雄世運主場館開唱，場外有違規攤販出沒，不只拒絕員警盤查，企圖拉攤車逃離，還甩開員警，造成一名員警跌倒受傷。

男子拉著推車不斷逃竄，後方女警一刻都不敢停下，快步追趕，最後甚至直接撲倒在地。

員警vs.攤販：「我們叫你停的時候為什麼不停，這邊就不是可以擺攤的地方，（那些攤販怎麼辦），他們好好的有申請。」

韓國女團TWICE22晚間在高雄世運主場館盛大開唱，沒想到場內唱的正火熱時，場外卻有一名25五歲陳姓男子正在販售盜版商品，警方立刻上前取締，沒想到男子不僅拒檢，甚至還直接出手甩開員警。

左營分局督察組組長黃旭：「陳員上前制止，遭該攤商甩開跌倒，造成右膝與手指挫傷。」

雖然受傷員警送醫之後沒有大礙，不過陳姓男子不僅賣盜版還拒檢，這下也將被依妨害公務及傷害罪，數罪併罰移送法辦。

