TWICE演唱會外釀傷！員警追緝「盜版攤販」重摔…右膝、手指滲血
記者簡榮良／高雄報導
場內場外兩樣情！韓國女團TWICE睽違10年，今（22）、明兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，沒買到票的粉絲場外聽漏音，盜版攤販也想趁機撈一筆。晚間18時許，一名25歲陳姓男攤販，心虛拒絕配合警方查驗身份，拉著攤車就跑，過程用力甩開，害員警重摔在地，右膝、手指擦挫傷，全案依妨害公務及傷害罪嫌將陳男依法送辦。
經了解，受傷的陳姓員警於執勤中盤查違規攤販時，攤商陳男（25歲）拒不配合身分查證，並拉著攤車企圖逃離現場、不服取締，陳員上前制止，遭該攤商甩開致跌倒，造成右膝與手指挫傷，警方立即將攤商帶返左營派出所釐清案情。
陳員先至會場醫護站接受初步傷口處置後，再前往醫院驗傷，全案依妨害公務及傷害罪嫌將攤商陳男依法送辦。分局長謝承甫亦於第一時間前往關懷、慰問陳員，並指示依規定辦理後續照護事宜。
夜路走多了，總會遇到鍥而不捨的員警，賣盜版周邊已經觸法，又害員警受傷，恐怕賺來得還不夠賠。
更多三立新聞網報導
我不要凍死在山上…登山「保命7關鍵」曝光！
再次拜請「天公伯仔」！林岱樺旗山造勢…嗆檢方殺人滅口：8個月斷手腳
「里長合成照」遭國民黨連結挺垃圾谷…陳其邁喊告再酸：邏輯聽了3條線
月世界「百噸垃圾谷」主謀同血脈…竟是「在地16年里長」父子檔！
其他人也在看
迎TWICE！高雄世運擠爆 疑有攤販賣盜版商品警取締
高雄市 / 綜合報導 南韓人氣女團TWICE，週末兩天在高雄世運主場館開唱，演唱會還沒開始，會場內早早就湧入大批粉絲，大家衝著周邊商品而來，上千人的陣仗中，有些人甚至前一天晚上就來卡位，看得出粉絲的熱情程度；不過開唱前夕，也有粉絲目睹，疑似有攤販賣盜版周邊商品，員警也到場取締，要減少亂象發生。頂著烈日也不嫌累，為了迎接TWICE來開唱，大批歌迷們早早守候在，高雄世運主場館會場，準備來搶買周邊商品，更有粉絲，早在前一晚就先來卡位，粉絲說：「這是韓國演唱會的大扇，這是她(子瑜)的小卡，今（22）日8點多到就已經滿多人，還有其他周邊，但丟在其他地方，畢竟有周子瑜，台灣人一定要支持一下的。」行李箱一打開，裡面滿滿周邊商品，從娃娃吊飾到衣服，初估有5、6萬元價值，看得出對演唱會的滿心期待，更有歌迷盛裝打扮，身上每一處，都有TWICE專屬應援色系，工作人員說：「從這邊開始排隊喔，來這裡。」開賣時間一到粉絲們一擁而上，追星花錢完全不手軟，不少人一次消費金額，都突破上萬元，把早早看好的周邊商品，全放入購物籃結帳帶回家，工作人員VS.粉絲說：「TWICE，在高雄。」從上千人的排隊陣仗，就能看出粉絲有多熱情，不過人一多也難免湧現亂象，整袋盜版，白色大袋子裝滿周邊商品，但疑似通通都不是正版，有粉絲在世運主場館外，親眼目睹販售盜版品的攤商，被員警一一取締。警方前來盤查尚未發現，可認定為仿冒品的案件，只是也發現不少，沒人看顧的商品擺在一旁，以廢棄物公告貼單限期改善，另外針對現場違規攤販，依據道交處罰條例，已經告發5件勸導20件，將會持續加強取締，要確保歌迷享受演唱會的同時，別讓這些亂象壞了好心情。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
棒球》徐生明少棒賽重回美濃 小朋友體驗拔蘿蔔與彩繪紙傘
徐生明國際少棒錦賽今年重回高雄美濃開打，除了以球會友，「拔蘿蔔」與「彩繪紙傘」不僅能凸顯美濃當地特色，也是最吸引小朋友的活動。韓國順天南山游擊手朴準頌連續2年來台參賽，今年在美濃第一次拔蘿蔔讓他覺得很新奇，更驚豔的是白玉蘿蔔小巧可愛，不像韓國蘿蔔又粗又長。南山球員這次來台前幾乎都染髮，朴準頌選擇酷炫自由時報 ・ 16 小時前
計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告
社會中心／綜合報導來看這司機為了搶排班，居然對來載客的小黃運將動粗！有運將投訴，到台北香格里拉飯店載客，卻遭台灣大車隊的司機攻擊，不但出言辱罵，甚至出手打掉手機，拉扯過程胸口也被抓傷。他不堪受辱，驗傷提告。不過，台灣大車隊發聲明，否認香格里拉飯店士專屬排班點，也召回動粗司機釐清過程，不排除解除合作！一大早，司機看到飯店人員招手，原本開心轉進飯店準備載客。沒想到卻遇到同業，暴力相向！計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告（圖／民視新聞）受傷司機陳兆旋痛批指出，「車進來，他有對我閃大燈，還按喇叭，然後下車過來，走到我旁邊跟我講說，這是他們台灣大車隊排班點，就是說有出言恐嚇說，要把我打死之類的。司機出示行車紀錄器，只見對方衝過來，右手揪住運將胸口，左手指著開始威脅！只見兩位司機互嗆說，「你以為我不敢打你嗎？」，「(來啊)看什麼，你看什麼！」而且衝突不只一次，運將中午再回飯店，想找司機溝通，結果對方看到手機在拍，又抓狂了。計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告（圖／民視新聞）兩人爆發激烈衝突，不斷嗆說「拍什麼拍」，另一名司機還把手機打掉，互搶手機，全被行車紀錄器都有拍起來。這次更兇，把運將壓在畫面左側，連手機都打掉。受傷司機陳兆旋痛批指出，「你只要說聲道歉，但是對方卻認為說，我在故意找他麻煩，那時就是抓我衣服的領口，就是造成我胸口，皮膚有輕微撕裂傷」。不理性的行為，讓陳姓運將不願再忍，直接驗傷提告。台灣大車隊聲明，更是重重打了動手司機一耳光。不但否認香格里發飯店是專屬排班點，而且確認施暴，至少停機七天、甚至終止合作。這下，這名火爆司機，恐怕要為自己魯莽行為付出沉重代價！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告 更多民視新聞報導應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光台灣首見！化粧品檢出禁用「蘇丹紅」色素！國內12家業者被波及清查民視影音 ・ 15 小時前
涉毀「月世界」變5層樓垃圾山 高雄4連霸里長收押禁見
高雄市燕巢區、田寮區交界處的知名景點「月世界」，近日爆出遭非法傾倒數百噸生活垃圾，堆出五層樓高的垃圾山，臭味四散引爆民怨。檢警循線查辦後，查出幕後主使竟然是高雄市岡山區的李姓里長父子，他們透過環保公司...華視 ・ 23 小時前
唾液快篩上路 桃竹掃毒秒抓6件
唾液毒品快篩執法上路，桃園、新竹警方執行專案，自20日至22日共查獲6人毒駕，桃園趙姓騎士被查獲前邊騎車邊用手機，經檢測確認施用安非他命。桃園市前晚也執行雷霆除暴專案，警方在桃園區某汽車旅館查獲慶生毒趴，陳姓壽星被依毒品罪嫌送辦。中時新聞網 ・ 9 小時前
TWICE高雄掀熱潮 萬人場外搶聽彩排尖叫不斷
（中央社記者林巧璉、洪學廣高雄22日電）台灣成員周子瑜所屬的韓團TWICE今、明2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，大批粉絲一早搶買周邊商品，下午更擠進萬名粉絲在場邊搶聽彩排，尖叫聲連連直呼感動。中央社 ・ 19 小時前
法拉盛36歲華男長島作業時觸電重傷 緊急送石溪醫院搶救
紐約長島布倫特伍德(Brentwood)一名男子在作業時不慎觸碰高壓電線，於21日下午被電擊重傷，目前仍在醫院接受治療。世界日報World Journal ・ 9 小時前
針對違法垃圾傾倒案 陳其邁強調嚴查嚴辦並對惡質政治抹黑提告
[Newtalk新聞] 針對近期發生台南生活垃圾違法在高雄傾倒破壞環境事件，以及惡質抹黑行為，高雄市長陳其邁今(22)日嚴正強調，高市府對於任何破壞環境的犯罪行為，將一律嚴查嚴辦、絕不寬貸，同時將採取法律行動遏止政治人物的惡意抹黑行為。 陳其邁指出，11月中旬，台南的生活垃圾在高雄被市府警察局與環保局發現後，市府立即啟動偵辦，昨日涉案共犯包括岡山的里長李有財等，已全部繩之以法。陳其邁強調，面對這種胡亂傾倒垃圾、破壞環境的相關犯罪，市府一律嚴查嚴辦。 陳其邁表示，高市府未來在司法程序及求償，將用最嚴格的標準來嚴正執法，務必除惡務盡。他也再次重申，若有任何人在高雄亂倒垃圾破壞環境，市府一定會嚴厲地來執行法律，絕不寬貸。 除了針對犯罪行為的嚴查外，陳其邁也針對立法委員陳菁徽利用李有財個人臉書上的變造合成照片，進行惡意連結、栽贓抹黑一事，表示將進行提告，以遏止惡質的政治抹黑操作。 陳其邁進一步駁斥陳菁徽委員的政治連結邏輯，認為其說法顯然是一種惡意的連結與抹黑。陳其邁也提出反問，如按照陳菁徽的邏輯，她在之前曾經因為洩露病人個資被判刑入罪，難道如果在網路上，有人也利用合成照片或是與她的合照，來連結新頭殼 ・ 13 小時前
月世界變垃圾山現惡臭 綠營里長等4人收押禁見
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子、蘇姓員工及司機涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，檢方後續向法院聲請羈押禁見，法院於昨（21日）晚間裁准。中天新聞網 ・ 1 天前
G20面臨地緣政治裂痕 經濟危機因應角色受威脅
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）美國缺席情況下，各國領袖今天在南非20國集團（G20）峰會警告，地緣政治裂痕威脅到G20在解決經濟危機方面的角色。中央社 ・ 9 小時前
川普最大軟肋！竟是「爭議網紅局長」 沒能力又差點被揍
美國總統川普的大軟肋竟是最挺他的「網紅局長」普爾特（Bill Pulte）原先普爾特被視為「邊陲地帶」的政府官員，但隨著居住問題已經成為美國輿論焦點，普爾特被質疑能力與經驗不足，無法妥善掌管價值13兆美元（約新台幣407兆）的美國房貸市場。中時財經即時 ・ 7 小時前
TWICE來了! 子瑜首次回鄉開唱 喊:終於帶成員們來高雄
南部中心／綜合報導韓國女團TWICE成軍10周年，今晚首度在台開唱，子瑜第一次回家鄉開唱，不只用台語問好，還非常興奮的說，"終於帶成員們一起來高雄了"。甚至在最後一首歌前，拿起手稿，分享在韓國發展的心路歷程，幾乎哽咽快掉淚，讓粉絲十分動容。韓國女團TWICE成軍10周年，首度在台灣開唱，台灣成員周子瑜，特別用台語跟粉絲問好。（圖／民眾提供）韓國女團TWICE，八人白色造型華麗登場，出道十年，TWICE終於來到台灣開唱，選在高雄世運主場館演出，大秀多首經典舞曲。韓國女團TWICE：「大家好TWICE，高雄。」演唱會上，八位成員，輪流跟粉絲打招呼，其中台灣成員周子瑜，更是用台語打招呼，台下尖叫連連。TWICE成員周子瑜：「大家好，我是子瑜，我終於帶我的成員們，一起來高雄啦。」演唱會最後一首歌之前，周子瑜更是可愛的拿出手寫稿，跟粉絲分享她一路走來的心情。周子瑜在台灣演出前夕，還在官方社群釋出俏皮的影片，展現真性情。（圖／TWICE (@twicetagram) ）TWICE成員周子瑜：「我知道這條路會很辛苦，但沒想到它不只是辛苦，而是一個必須堅持到底的選擇，很多次我想要放棄，但我依然選擇繼續相信自己，努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候，但我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望，最後在這裡我想，我想感謝每位支持我的粉絲，還有這次高雄為我們做的一切，非常感謝你們愛你們。」子瑜唸到最後，幾乎快要掉眼淚，也讓粉絲十分動容，這次來台演出，子瑜在演出前夕，還在官方社群釋出俏皮的影片，裡面的她，用貓頭鷹的動作眨眼微笑，還甩頭笑出聲，展現她真性情，也讓粉絲感受到，子瑜回到家鄉開唱的好心情！原文出處：TWICE來了！子瑜首次回鄉開唱 喊：終於帶成員們來高雄 更多民視新聞報導TWICE旋風襲台! "應援專車上路"繞行高雄各大景點等了10年…子瑜圓夢回台！黃安態度鬼轉：不說他人是非19歲男歌迷低潮被TWICE治癒 高雄舞團手作一週重現MV扮相民視影音 ・ 13 小時前
超微CEO蘇姿丰：不擔心AI泡沫 投資不夠比較危險
超微（AMD）執行長蘇姿丰接受美國媒體訪問時說，不斷增長的人工智慧（AI）市場是「一個巨大的機會」，不擔心AI泡沫，願意...聯合新聞網 ・ 6 小時前
周休三日掀話題…民眾提案連署過關 勞部須在12月7日前回應
台灣長工時名列世界前段班，近期又有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，亦即周休三日，且連署過...聯合新聞網 ・ 6 小時前
產業尖兵／直擊新竹神祕研發實驗室 新代科蔡尤鏗：AI時代工具機決勝在軟體
受到關稅貿易戰衝擊，全球工具機市場需求持續疲軟，今年台灣上半年工具機出口總值較去年同期衰退近5.8%，讓不少工具機業者叫苦連天。但專注於工具機控制器的上市新兵－新代科技，業績卻仍逆勢成長。新代科技董事長暨總經理蔡尤鏗日前在新竹總部研發實驗室內接受本刊專訪，暢談新代科逆勢勝出關鍵，以及迎向智慧製造與機器人新商機中的致勝之道。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
昔遭嗆法西斯！川普、曼達尼白宮大和解
[NOWnews今日新聞]曾自稱是「川普最可怕惡夢」的紐約候任市長曼達尼（ZohranMamdani），21日到白宮橢圓形辦公室拜訪美國總統川普（DonaldTrump），兩人上演大和解場面。對於記者...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
金馬62／《大濛》最大贏家 評審曝「決選幕後」范冰冰跟她激戰
金馬影展執行委員會執行長聞天祥表示，最大獎最佳劇情片部分，《大濛》一票之差勝過《眾生相》，而最佳導演的討論中，評審認為《眾生相》導演李駿碩表面極簡卻能反映社會複雜性，以一票之差贏了《地母》的張吉安。男主角部分，也經過一番討論，最後激戰的是柯煒林跟張震，評...CTWANT ・ 13 小時前
美端出烏俄和平計畫 CNN：俄羅斯「機關算盡」處處埋伏筆
美國與俄羅斯協商後提出終結烏克蘭戰爭的和平計畫草案，要求基輔做出多項讓步。美國有線電視新聞網（CNN）指出，這份草案的大部分內容，都與俄羅斯在2022年伊斯坦堡談判時所持立場極為類似，現在重新提出，關鍵之一是時間點對俄國有利，而且莫斯科在草案內容裡還埋下多個伏筆。自由時報 ・ 7 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前