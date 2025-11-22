TWICE演唱會外釀傷！員警追緝「盜版攤販」重摔…右膝、手指滲血

記者簡榮良／高雄報導

場內場外兩樣情！韓國女團TWICE睽違10年，今（22）、明兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，沒買到票的粉絲場外聽漏音，盜版攤販也想趁機撈一筆。晚間18時許，一名25歲陳姓男攤販，心虛拒絕配合警方查驗身份，拉著攤車就跑，過程用力甩開，害員警重摔在地，右膝、手指擦挫傷，全案依妨害公務及傷害罪嫌將陳男依法送辦。

一名25歲陳姓男子，心虛拒絕配合警方查驗身份，拉著攤車就跑，害警方重心不穩重摔在地受傷。（圖／翻攝畫面）

經了解，受傷的陳姓員警於執勤中盤查違規攤販時，攤商陳男（25歲）拒不配合身分查證，並拉著攤車企圖逃離現場、不服取締，陳員上前制止，遭該攤商甩開致跌倒，造成右膝與手指挫傷，警方立即將攤商帶返左營派出所釐清案情。

陳員先至會場醫護站接受初步傷口處置後，再前往醫院驗傷，全案依妨害公務及傷害罪嫌將攤商陳男依法送辦。分局長謝承甫亦於第一時間前往關懷、慰問陳員，並指示依規定辦理後續照護事宜。

夜路走多了，總會遇到鍥而不捨的員警，賣盜版周邊已經觸法，又害員警受傷，恐怕賺來得還不夠賠。

警方因公造成右膝、手指擦挫傷。（圖／翻攝畫面）

