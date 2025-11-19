TWICE演唱會攻佔高雄！陳其邁、整座城市都變藍了 捷運聽得到TWICE、7大地標亮藍、交通號誌換字樣、快閃店與全應援活動一次看

為了迎接TWICE本週末（11月22、23日）在高雄登場的專場演唱會，市府啟動大規模城市應援，從巡迴視覺藍到燈光文字秀都全面上線，整座城市率先進入TWICE模式。這場演出是TWICE出道十年首次在台舉辦專場，也吸引大量ONCE提前湧入高雄，市府與主辦單位Live Nation Taiwan合作推出「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」行銷計畫，從街景、地標到捷運號誌一路換上TWICE風格。

衛武營（左）、捷運中央公園站（右）的藍燈光以及雷射字體

這次迎接「台灣女兒周子瑜」回家開唱，高雄的應援規格可以說是全面升級。市府11月17日晚間公布活動後立刻引起社群熱議，城市正式變成TWICE粉絲的聚集地。市長陳其邁也同步換上藍髮頭貼、手拿棒棒糖呼應主視覺；而全線捷運播放的TWICE錄製進站廣播更讓粉絲瘋狂刷車廂。後續從燈光到號誌的應援也陸續展開，粉絲走在高雄各處都能感受到演唱會熱度。本文將所有亮點活動一次整理，讓ONCE到高雄前先掌握完整攻略。

高雄旅運中心夜晚會點上藍色應援燈光

整座城市變TWICE藍！7大地標亮燈＋雷射文字秀同步登場

配合TWICE《THIS IS FOR》巡迴主視覺，高雄從11月18日至23日每天晚間17:30至23:00同步亮起藍色燈光，共有七大地標參與，包括大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站。部分地標更加碼雷射文字秀，直接將「TWICE WORLD TOUR」投射在城市夜空。

這次的規模比BLACKPINK應援再升級，不只點燈，還把主視覺藍從市中心一路延伸到港灣、音樂中心與交通節點。粉絲只要走在街上，都能感受到TWICE的到來，也有不少歌迷專程到七大地標拍照打卡，形成另一波「夜景追星潮」。

美麗島站的四個出口處建築點上藍色應援燈光

交通號誌超可愛！街頭亮出「LOOK TWICE」「TWICE 2025 KAOHSIUNG」

高雄市府在多處重要路口換上限定字樣號誌，包括世運大道、左楠路口、中山一路／五福二路、五福二路／玉竹三街、大勇路／公園二路等，於11月18日至23日期間亮出「LOOK TWICE」「TWICE 2025 KAOHSIUNG」，成為演唱會週最具討論度的隱藏彩蛋。

街頭應援一公布就引發社群洗版，不少粉絲直呼要去尋找每一個路口蒐集照片，也有ONCE表示這是「城市等級的歡迎儀式」，讓整趟演唱會行程變得更有儀式感。

高雄流行音樂中心點上藍色應援燈光

最強彩蛋！TWICE親自獻聲高雄捷運 粉絲瘋狂刷卡就是為了聽廣播

引爆最多討論的，就是11月20日至23日限定登場的「TWICE捷運進站廣播」。高雄捷運全線在這段期間播放成員錄製的專屬語音，粉絲上車或等車時都能聽到她們的聲音。左營站也同步設置巡迴主視覺拍照背板，粉絲排隊拍照的盛況完全不輸演唱會周邊排隊。

超豐富的應援項目讓ONCE們大讚，網路湧入大量留言：「閘門語音真的太厲害，都給你贏啦」、「進站廣播…太會玩了啦！只有高雄能超越高雄」、「TWICE獻聲廣播！這個天花板了吧」、「竟然有捷運進站聲！！我要去狂刷捷運了」。TWICE官方IG也轉發這波城市應援，讓粉絲更加興奮。

TWICE＜THIS IS FOR＞世巡：4大官方限定活動時程表

四大官方應援活動一覽 時間、地點、亮點一次看

1. 巡迴快閃店：十天限定周邊現場開賣

TWICE WORLD TOUR POP-UP STORE IN KAOHSIUNG自11月15日起在義享時尚廣場登場至11月24日，推出多項期間限定商品。所有品項皆為限量，讓粉絲在演唱會前夕就已經開始湧入義享形成排隊潮。

2. 燈光文字秀：七大地標全面點亮TWICE藍

11月18日至23日，每晚17:30至23:00，高雄七處指標地點同步亮起主視覺藍光，其中大港橋、衛武營與中央公園捷運站1號出口會出現巡迴字樣投影；高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站則維持藍色燈景，形成一條延伸全市的夜間藍色光帶。

3. 主題交通號誌燈：街頭暗藏TWICE彩蛋

活動期間，世運大道與左楠路口、中央公園周邊的兩處路口，以及駁二藝術特區的大勇路路口，都會亮出限定字樣。路口會顯示「LOOK TWICE」與「TWICE 2025 KAOHSIUNG」，成為粉絲沿路必拍的隱藏景點。

4. 捷運進站廣播：TWICE親聲陪粉絲前往會場

11月20日至23日，全線高雄捷運都能聽到TWICE錄製的進站語音。粉絲搭車時不只能聽到驚喜聲音，左營站也同步設置主視覺拍照區，是ONCE抵達高雄的固定朝聖點。

市長陳其邁也在社群換上藍髮頭貼，呼應TWICE巡迴主視覺。

城市級宣傳全面啟動！陳其邁變身藍髮 ONCE 連市長都玩起來

為了推廣這次的城市級應援，市長陳其邁又再度「變身」，社群頭貼換成藍髮拿棒棒糖的模樣，不少粉絲留言「換藍頭髮又拿棒棒糖，快笑死，好會」「市長頭髮也跟著變色了，好讚的應景」。在上月BLACKPINK應援之後，這次的TWICE藍同樣再次引爆社群風潮。

此外，世運主場館外也會設置「白色長凳」拍照點，完整還原巡迴主視覺，結合沿路的路燈旗與主視覺布置，讓粉絲一路走進場就像走進TWICE的世界。

愛河灣點上藍色應援燈光

兩大巨星同時登陸高雄！TWICE＋伍佰吸引逾十萬人湧入

本週末不只有TWICE，搖滾天王伍佰也將重返高雄巨蛋，兩大演出同日登場，預估會有超過十萬名歌迷湧入高雄。從住宿到交通、從商圈到夜市，都預期將迎來一波盛大消費潮。

TWICE將於11/22、11/23來台開唱

再次刷新城市行銷級別 只有高雄能超越高雄！

從七大地標亮燈、交通號誌換字樣，到TWICE親自錄音的全線捷運廣播，這次TWICE在高雄的城市應援已經不是活動等級，而是現象級話題。ONCE邊聽廣播邊搭捷運、邊追燈光邊拍照，整座城市都成為演唱會的一部分。

（圖片來源：陳其邁臉書）

