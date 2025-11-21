TWICE演唱會未演先轟動！七成員抵台小港爆滿 子瑜回台時段曝全網暴動

記者林宜君／台北報導

南韓人氣女團TWICE本週將在高雄巨蛋連唱兩天，吸引大批粉絲提前湧入小港機場準備接機。（圖／翻攝自三立新聞台）

南韓人氣女團TWICE本週將在高雄巨蛋連唱兩天，吸引大批粉絲提前湧入小港機場準備接機。雖然成員彩瑛昨晚因身體不適確定缺席，引發歌迷不捨，但包括台灣成員子瑜在內的其餘成員，仍將陸續抵達高雄與粉絲會合，演唱會熱度不減。

出道滿10年的TWICE本週六、日即將於子瑜的家鄉──高雄登場開唱，吸引海內外歌迷關注。原訂9位成員全數到齊，然而昨（20）日晚間經公司確認，彩瑛因身體狀況暫時無法演出，本次台灣場將以「9缺1」的配置上台。消息曝光後，不少粉絲留言祝福她早日康復。其他7位成員已於今日中午搭乘中華航空CI165班機，約於下午2點15分抵達小港國際機場。接機區從上午開始就湧入大量粉絲，手舉應援物、手機全程直播，氣氛相當熱烈。

至於台灣成員子瑜目前仍在日本工作，預計今日稍晚搭乘華航BR107由成田飛往高雄，班機預計於下午3點45分抵達小港。得知子瑜獨自返台，不少粉絲也計畫二度前往機場守候。TWICE此次高雄演唱會兩日門票早已完售，雖然彩瑛缺席令部分歌迷感到遺憾，但大多粉絲仍期待8位成員合體的舞台，直呼「高雄這週末會被點亮」。

