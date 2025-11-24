TWICE演唱會第二天突拋大驚喜！無預警宣布明年大巨蛋加場

韓國女團TWICE（取自instagram@twicetagram）

韓國女團TWICE於高雄世運主場館舉辦的巡迴演唱會昨（23）日晚間圓滿結束，子瑜在尾聲哽咽念出手寫信，回憶從練習生到出道的心路歷程，另外，演唱會結束前也宣布明年大巨蛋的演唱會將會加場。

子瑜坦言一路上常感到挫折，也曾想要放棄，但因心中對歌舞的熱情與想成為明星的渴望讓她一直堅持至今，在演出接近尾聲時，TWICE突驚喜翻唱《日不落》，隨後四面台螢幕亮出「THIS IS FOR TAIPEI」字樣，並宣布明年台北大巨蛋演唱會除了原訂3月21日外，再加開3月22日場，安可聲不斷後，成員們不僅加碼安可，更向粉絲喊話：「我們台北見！」