TWICE演唱會落幕！子瑜首PO文美照連發「回家真好」 16字吐心聲

娛樂中心／蔡佩伶報導

TWICE子瑜曬出多張美照。（圖／翻攝自IG）

韓國女團TWICE上週末（22日、23日）在高雄國家體育場舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會完美落幕，今（24日）一早TWICE成員們也搭乘班機返回韓國，吸引上百位粉絲送機。然而，子瑜對於出道10年來，首度回到家鄉開唱相當有感，不只曬出多張演唱會美照，還喊話：「回家真好」。

子瑜今（24日）更新IG貼文，道出真實心聲表示：「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好」，而子瑜也配上多張在演唱會期間的照片，包括跟團員們的合影、登台前化妝的幕後畫面，以及跟預祝演唱會成功的花籃合照等，顯見對於能夠回到台灣開唱，十分有感觸。

貼文曝光不到一小時，立刻吸引8.4萬名網友朝聖按讚，留言告白子瑜「歡迎回家，我們都愛你」、「子瑜真的是我們的驕傲」、「我們真心為妳高興」，其實，子瑜早在演唱會尾聲的時候就朗讀親筆手寫信，告白粉絲，TWICE似乎也因為這是子瑜的家鄉場，破天荒二次安可，選唱不在歌單的曲目〈TT〉，讓網友驚喜不已。

TWICE子瑜演唱會落幕後，發文高喊「回家真好」。（圖／翻攝自IG）

